El derecho penal aplaude la reforma

A diferencia de lo que sucede en Colombia, la regla general es que el derecho penal sea la última instancia a la que recurran sus ciudadanos para resolver sus problemas o las infracciones a las reglas consagradas en las diferentes normas que rigen una sociedad. Y junto con este postulado encontramos el papel fragmentario que no es otra cosa que no toda conducta que afecte las leyes de un país debe ser considerada como delito. A pesar de que estas dos características son aceptadas como básicas en un estado social y democrático de derecho aquí en estas latitudes parece que no se respetan o aplican y por eso cada problema que se presenta los legisladores y miembros del ejecutivo creían que se resolvían aumentando penas, creando delitos, restringiendo derechos, garantías, beneficios, subrogados, etc.

Se ha generado la creencia popular que entre más altas las penas, entre más delitos entre menos dignidad para las personas privadas de la libertad más justicia y menos impunidad cuando en realidad las estadísticas pueden demostrar que es todo lo contrario, o al menos, se debe reconocer que no ha dado el resultado esperado. Por eso celebramos, con algunas críticas por supuesto, que este gobierno en cabeza del ministro de justicia, mi maestro Nestor Osuna por fin proponga una reforma basada en política criminal seria y profunda que busca primero la reparación de la víctima y solo cuando esto se haga efectivo podrán las personas privadas de la libertad seguir gozando de lo que la ley consagra y de las nuevas propuestas como poder salir a trabajar en la mañana y regresar en la noche a cumplir condena tal y como ya ocurre en otros países como lo es España.

Si bien se entiende que esta reforme genere rechazo por parte de la sociedad, puesto que esta no conoce de fondo la problemática y las nefastas consecuencias a futuro y que, además se encuentra acostumbrada a una política criminal populista punitivamente, lo cierto es que al lograr mayores garantías para quienes se encuentran privados de la libertad, se va a generar como consecuencia que las víctimas puedan ser reparadas de manera más rápida y eficiente. La sociedad debe entender que en las condiciones en que se priva de la libertad a las personas que se hayan culpables de conductas penales, no solo es indigna sino que también obstaculiza la reparación integral de las víctimas.

Celebramos que se eliminen delitos del código, delitos que pueden ser protegidos por otras ramas del derecho y aún de mejor manera respetando el carácter fragmentario del derecho penal y dejando claro que se usarán mecanismos de justicia restaurativa para solucionar conflictos respetando el carácter de última ratio.

Celebramos que el derecho penal sea usado para ser efectivo eficaz pero sobre todo humano y que la política de estado no se construya con venganza o solo para el aplauso del pueblo sino estudiando las condiciones que el país necesita para proteger a la víctima, lograr resocialización, respetar la dignidad del ser humano y poder dedicar esfuerzos a investigar delitos que sean delicados, graves y de afectación al modelo de estado.