En el universo del derecho penal, el derecho a guardar silencio se erige como un principio fundamental en la protección de los derechos del individuo. Este derecho está consagrado en la Constitución Política de Colombia en el Artículo 33, que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su familia cercana. Pero, ¿qué significa realmente este derecho y por qué es esencial para un Estado Social de Derecho?

Históricamente, la balanza de la justicia penal ha oscilado entre la acusación y la defensa. En los siglos XIX y XX, hubo un cambio crucial en este equilibrio, transformando a los acusados de narradores activos de su historia a objetos pasivos en el sistema de justicia. Fue entonces cuando se estableció firmemente el derecho a guardar silencio.

En las deliberaciones parlamentarias de aquel entonces, los legisladores vieron una necesidad de reforma en los procedimientos que a menudo funcionaban injustamente para los acusados. La solución no fue simplemente declarar el derecho a guardar silencio, sino otorgar a los abogados defensores el poder de argumentar en nombre de los acusados. Este cambio trascendental en la ley permitió a los acusados declinar participar en interrogatorios previos al juicio, protegiendo así su presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse. Este derecho no es solo una protección legal en el sentido técnico, sino que simboliza algo más profundo.

El derecho a guardar silencio se ha convertido en un componente vital de nuestro sistema de justicia, brindando a todos los ciudadanos un escudo contra posibles abusos del sistema legal. Es una garantía de nuestra libertad y un testimonio del respeto por la dignidad humana en un Estado de derecho. En última instancia, es un reconocimiento que, en la búsqueda de la justicia, debemos asegurarnos que los derechos del individuo estén protegidos, incluso mientras buscamos la verdad.

Es esencial que todas las autoridades, sin importar su nivel o función, respeten y apliquen el derecho a guardar silencio. Este no es solo un principio abstracto en los textos de derecho, sino un derecho inherente a la dignidad humana y la justicia en nuestra sociedad. Cada vez que se vulnera este derecho, se erosiona un poco la confianza en nuestro sistema de justicia. Solo entonces podemos tener la certeza que vivimos en una sociedad donde la justicia prevalece y los derechos de todos son valorados y protegidos.