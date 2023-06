Mi padre era perfecto. Quizás para otros no, pero para mí no tenía ninguna falla; solo era ternura, comprensión y generosidad. Cada mañana, me despedía con un vaso de zumo de limón para reforzar las defensas. Me daba un beso y me pedía ser creativo sin dañar a nadie.

Incluso en mi etapa adulta, cuando iba a salir a la calle, me recordaba tener cuidado al cruzar y no llevar cosas al aire para evitar atracos. Mi padre, quien a pesar que la violencia casi lo mató y nos desgarró como familia por el exilio, no permitió que guardáramos odio hacia nuestros victimarios. Incluso llegó a ayudar con dinero a la esposa de uno de sus sicarios porque no tenía para el mercado. Así era mi padre: noble, fuerte, tierno, impetuoso e irreverente.

Cuando pienso en él, no siento tristeza; solo me dejó felicidad y alegría. Si lloro, es porque me conmueve que se haya ido pronto y de una manera dolorosa. Pero él, incluso en la muerte, debía ser él mismo, a su manera.

Por las noches, siempre llegaba con algo: un dulce, un libro, un abrazo. Pero, claro, nunca era gratis. Siempre era a cambio de algo que hubiera aprendido sobre derecho. Así fue desde que tengo memoria hasta que él ya no estuvo.

En su vida, solo el alcohol lo dominó. Pero, a pesar de ello, siempre lo vi perfecto, jamás violento, jamás perdido, jamás irrespetuoso; siempre cariñoso y agradable. Muchos clientes incluso decían que mi padre valía más cuando estaba borracho. No lo sé, pero para mí, fue el ser más increíble, mi superhéroe, mi razón de ser, y lo sigue siendo.

En nuestras últimas charlas, me miró y me dijo que se sentía orgulloso de mí. Aún en sueños me lo repite, por eso los improperios y ataques me resbalan. Solo me interesa serle fiel a él y a quienes, como él, son mis colegas penalistas. Deseo actuar de manera que él pueda seguir sintiéndose orgulloso, incluso aunque ya no esté físicamente conmigo.

Les deseo un feliz Día del Padre y ojalá tengan, hayan tenido o en el futuro sean padres como el mío. De ser así, asegurarán una vida maravillosa. La esencia de un buen padre reside no solo en la protección y el cuidado, sino en la enseñanza de valores, en el amor incondicional y en la capacidad de inspirar y guiar a sus hijos. Es mi esperanza que, como mi padre, ustedes también sean capaces de dejar un legado de amor y sabiduría en sus hijos.