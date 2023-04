De la audiencia en la que Aida Merlano respondería por una fuga de presos que le imputó la fiscalía, jamás me imaginé que debería resaltar un episodio que lo único que ha hecho es demostrar cómo cada día la desigualdad de armas se fortalece como principio.

A falta de un procurador, llegaron dos, dos al tiempo, dos en el mismo plano en la cámara. No dudo de las excelentes cualidades y aptitudes de él y ella, pero que ya al juez o al fiscal no les parezca horrendo que se presenten dos fiscales es una barbaridad. El ministerio público es un interviniente especial; la figura del procurador adjunto no cabe y tengo dudas si una suplencia podría ser válida. Lo único que sé es que el mensaje que se manda es violatorio de la igualdad de armas.

No me cansaré de decir que el ministerio público como institución sobra y debe ser expulsado de la legislación procesal penal en Colombia. Para sustentar que la desigualdad de armas llegó para quedarse, además de lo ya descrito, vemos que la comisión de disciplina judicial que iba muy bien, sanciona a una colega dizque por honorarios desproporcionados al incluir una cláusula que establecía que sin importar el momento en que se le quisiera quitar el poder, si esto ocurría, se debía cancelar la totalidad de lo pactado.

Una cláusula que se rige por el derecho privado, por el régimen de los contratos, fue suscrita en un negocio lícito con causa y objeto lícito con autonomía de la voluntad. Por ende, lo que el derecho privado permite no lo puede sancionar el disciplinario. Qué pésimo mensaje manda aquí la comisión de disciplina, cuando creíamos que estaba más cerca de entender el litigio, da un golpe absolutamente contrario a la protección de la profesión, de los clientes y, por el contrario, usurpa competencias claras y precisas. Esa decisión no aguanta, no debe aguantar una tutela.

A esto súmele otra decisión igual de errónea al exigir que la defensa tenga que informar a su cliente por escrito el estado y avance del proceso. El informe escrito será una mejor evidencia de haber cumplido con el deber de mantener actualizado al poderdante, pero jamás debería ser una exigencia y menos digna de sanción. Lo delicado es no informar al cliente, no la manera de hacerlo. El formalismo no puede estar por encima de la sustancia. Si el abogado demuestra que informaba al cliente, así sea verbalmente, no habrá falta posible de enrostrarle.

Dos decisiones que vuelven a hacernos dudar de la jurisdicción disciplinaria y su real protección de la abogacía, vuelven fantasmas no de protección de la abogacía y del cliente. Esperemos que la comisión regrese por el camino garantista que hasta hoy la había caracterizado.