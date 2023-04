Combatir la estafa

La estafa es un delito que se tipifica para proteger principalmente el patrimonio de las personas y afecta gravemente la confianza en las transacciones comerciales y financieras. Es importante que las autoridades tomen medidas eficaces para prevenir, detectar y castigar los delitos de estafa. También es crucial que la sociedad en general esté informada y consciente de los riesgos asociados con esquemas de inversión o negocios sospechosos. En estos días, en Colombia, se presentaron una vez más dos casos que demandan un estudio profundo de este delito.

El primero está relacionado con un negocio ganadero que involucra a una persona de condición muy acomodada en la sociedad. Al parecer, además de poder ser una captación, pudo estafar a sus inversores, ya que ofrecía altos porcentajes de rendimientos por un negocio de compra de ganado. El ganado que se dice no existió, y por ende la estafa está claramente tipificada desde el punto de vista objetivo.

Sin embargo, cuando se trate de pirámides, es hora de que en la estafa se configure vía ley o interpretación que el derecho penal no protege a varios descuidados. Es decir, quien invierta en un esquema que ofrece rendimientos extraordinarios no debe ser considerado víctima de delito alguno. Quien ayude a captar “inversores” responderá también por esa conducta a nivel penal de complicidad o coautoría.

El otro evento es el de una aerolínea que operaba rutas en Colombia. Una empresa que sabe, por sus estados financieros, que no va a poder salir adelante, que sigue ofreciendo tiquetes está estafando a sus usuarios. Y más canalla si resulta ser cierto que días antes de la debacle les pagó a algunos proveedores con tiquetes aéreos, sabiendo que no podía cumplir con los viajes ofrecidos.

Por último, es importante que las superintendencias tomen medidas para responder por pirámides y quiebras que llegan precedidas de estafas no solo en este gobierno, ya que una empresa no se desvanece en seis meses sin dejar rastro de sus actividades fraudulentas. Las personas que conforman estos esquemas fraudulentos merecen una dura sanción, mientras que aquellos que sabían que tanta dicha no podía ser cierta, o al menos tenían el deber de saberlo, no merecen ninguna consideración. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la regulación y supervisión de los mercados financieros y de inversión, así como fomentar la educación y la conciencia sobre los riesgos asociados con este tipo de esquemas. Tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto deben tomar medidas para prevenir y combatir la estafa y proteger los intereses y patrimonios de los ciudadanos.