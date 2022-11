Mañana comienza el mundial de fútbol y para los seguidores, como yo, implica ajustar horarios para ver los partidos de los equipos que más nos gustan, porque a pesar de que Colombia no participe, un buen fan futbolero por lo menos intentará ver partidos de España, Brasil, Uruguay, Alemania, o aquel que le haga barra.

Sin embargo, esta columna no pretende hablar acerca de los partidos en sí, sino hacer obvio lo que parece nadie tuvo en cuenta cuando se le dio a la República de Catar (o Qatar) y es el choque cultural que iba a llevarse a cabo con la llegada de personas de todas partes del mundo, sobre todo occidental.

Catar tiene dos millones de habitantes (90% viven en Doha, su capital), pero si se repiten las estadísticas podría recibir 3 millones de visitantes para el mundial, teniendo en cuenta que este fue el número de turistas que llegó a Rusia en 2018.

En nuestros países, aunque no lo parezca, existe libertad: para movernos dentro del territorio, para vestirnos como queramos, para consumir alcohol o dosis mínima de marihuana (aunque no en la calle), para tener muestras de afecto con nuestra pareja y para los homosexuales tener pareja, etc.

En Catar muchas de estas libertades están limitadas: aunque se supone que a los turistas no les pondrán problema por la forma en la que se vistan, recomiendan a los hombres no utilizar pantalones o shorts por encima de la rodilla, no utilizar pantalones rotos o rasgados, no utilizar remeras con mensajes o frases ofensivas para la cultura qatarí, no usar prendas superiores que dejen los hombros descubiertos y para las mujeres se suma: no usar escotes pronunciados, no usar remeras o camisas con los hombros descubiertos, no usar vestidos o shorts cuya longitud esté por encima de la rodilla, no usar prendas superiores que dejen los hombros descubiertos, prohibido hacer topless y utilizar shayla (velo que cubre la cabeza) en caso de visitar alguna mezquita o edificio gubernamental.

En el caso del alcohol, aunque el emir (gobierno del país) permite su venta en algunos bares y hoteles, ayer anunciaron que no se venderá en los estadios de fútbol, noticia que le movió el piso a muchos que iban pensando en ver los partidos con una cerveza fría en la mano.

Después de los mundiales en Rusia y Brasil es difícil pensar en cómo se van a llevar a cabo los partidos en Catar, sobre todo cuando en 2018 y 2014 observamos a tanta gente borracha frente a pantallas gigantes; vimos crearse a tantas parejas globales (provenientes de diferentes países), quienes no dudaban de darse besos apasionados en la emoción del gol, o las parejas del mismo sexo entregarse al amor sin ocultarse.

Catar nos dejará lecciones de choque cultural, si hasta en nuestro mismo país muchas veces llega el carnaval de Barranquilla y vemos a un cachaco ir cubierto u ofenderse ante las pintas de las costeñas que no les da pena mostrar su cuerpo o ante la emoción del baile mal interpretar un movimiento. Es decir ¿cómo será Catar, si los choques culturales hasta los podemos ver en nuestro mismo país?