Las amenazas nunca deben ser consideradas como un juego ni mucho menos como una herramienta política. Por el contrario, cuando estas amenazas se dirigen a personas que representan a nuestras instituciones, deben ser abordadas con una rapidez inmediata y con una seriedad y firmeza absolutas. En los tiempos recientes, varias figuras prominentes como el Fiscal General, una congresista de la oposición y quien, hasta no hace mucho, lideraba las fuerzas de nuestro ejército, han sido amenazadas por el grupo terrorista denominado ELN. Es vital destacar que esta información no es una invención o una especulación sin fundamento. Proviene de datos proporcionados por una reconocida agencia del gobierno, la UIAF, y respaldados por el ejército colombiano, fruto de rigurosas labores de inteligencia.

El ELN, en una acción que sigue su típico patrón de cobardía y miseria moral, emitió un comunicado "desmintiendo" sus planes delictivos. No es inusual que este grupo intente desviar la atención de sus acciones. Lo que resulta sorprendente y preocupante es que haya personas dispuestas a depositar su confianza en las palabras de delincuentes en lugar de respaldar a nuestras instituciones. Un argumento que algunos presentan, y que considero risible, es que el ELN ha reconocido en el pasado algunos de sus actos criminales. Sin embargo, se olvidan de un detalle crucial: solo se adjudican actos ya consumados. Jamás admitirán un acto que no han logrado llevar a cabo. Y, cómo los seres despreciables que son, niegan y retractan sus palabras una vez que son descubiertos, plenamente conscientes de las consecuencias que enfrentan.

Nuestro deber es proteger y respaldar a figuras como el Fiscal General de la Nación, la congresista María Fernanda Cabal, el General Zapateiro y a cualquier líder, ya sea de oposición o no. Cada amenaza que se confirma, como es el caso actual, debe ser tratada como una realidad palpable. No hace falta mirar más allá de los ejemplos en países vecinos como Ecuador, o recordar nuestra propia historia reciente que está manchada con el dolor de los mártires que el Estado no protegió adecuadamente y que los criminales aprovecharon para perpetrar sus actos viles.

Para concluir, quiero hacer una reflexión personal: nosotros, los abogados, debemos ser extremadamente cautelosos. El Estado tiene la obligación de ofrecer protección a todos aquellos que, como yo, hemos sido objeto de amenazas. Espero sinceramente que la indiferencia mostrada por algunos gobiernos no resulte en la pérdida de más colegas en el futuro.