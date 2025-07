Si tuviste esa sensación de hartazgo al leer el título de esta columna y pensaste lo siguiente: “otra vez viene alguien a decirme que todo es posible si me esfuerzo, con su optimismo tóxico”, entonces sigue leyendo porque tengo una historia que compartirte hoy.

Tal vez yo habría pensado lo mismo si me hubiesen dicho hace unos años que estaría colaborando con uno de mis maestros y mentores (en la distancia) como Deepak Chopra en su aplicación móvil y llegando a millones de personas con su mensaje de bienestar.

Es por eso que hoy te quiero invitar a preguntarte desde dónde observas el mundo: ¿desde la “certeza” de la evidencia o desde la esencia de tus creencias? ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que cabe en tu mente, cabe en tu vida?

Esa respuesta es la única explicación que conseguí cuando me dieron la noticia de que Deepak me invitaba a colaborar con él en su programa Journey to Well-Being.

En este espacio, Chopra aborda mensualmente temas que abarcan todos los aspectos de la vida, con lo cual está diseñado para ofrecer una forma de acceso intuitiva al autocuidado, junto a prácticas personalizadas para una experiencia y un impacto de mayor significado.

Durante todo el mes de julio, estaré guiando a los participantes en la intención de este camino, para conectar la verdad universal y el propósito de cada uno. En cada una de las 5 sesiones, podrás acceder a profundas decisiones y superar todas las limitaciones a través de la activación de regalos únicos de reflexión, contemplación y práctica de la gratitud.

Para mí es un verdadero honor ser el invitado de un gran mentor de vida como lo es Deepak Chopra, pero además, estar conectado con uno de mis temas qué es el propósito de vida, ya que considero que es una de las bases que nos puede brindar mayor bienestar en nuestro camino. El hecho de poder compartir los conocimientos de una forma gratuita y tan cercana como una app, me hace sentir feliz de cumplir con mi misión de ayudar a la mayor cantidad de personas posible a conectarse con ellos mismos y con sus propósitos.

Puedes acceder al programa, totalmente gratuito y en inglés, haciendo clic en el siguiente enlace en donde encontrarás todos los recursos disponibles para alcanzar un viaje hacia el bienestar.

@cala