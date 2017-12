Inteligencia y política (I)

Columnas de opinión

¿Hay que ser inteligente para triunfar en política? ¿O en política solo ganan los idiotas? El gran Cipolla decía que mucho cuidado, que las personas inteligentes siempre subestiman tanto la cantidad como la capacidad destructiva de los tontos.

Uno se resiste a creer que su presidente es un ceporro. ¿Cómo va a serlo? Ha llegado a presidente. En el fondo, nada sino la autoprotección late detrás de este tipo de razonamientos. Mi presidente no puede ser tonto porque, en dicho caso, ¿dónde me dejaría eso a mí? Es decir, si él que ha llegado más arriba que nadie es mentalmente escaso, qué se puede decir de los demás que no hemos alcanzado semejantes alturas.

¿Será que, si él es tonto, yo soy aún peor? Nada más lejos de la realidad. El argumento que pretendo sostener en estas breves líneas defiende que, precisamente, a las altas esferas no llegan los inteligentes, sino los tontos. Es más, manifiesto que ser tonto es imprescindible para ser presidente. Más aún que el buen verbo y los posgrados en universidades extranjeras.

¿No me creen? Escuchen, escuchen. ¿Qué abundan más, los inteligentes o los tontos? Todos estarán de acuerdo conmigo en que abundan más los tontos. Si no fuera así, no se valoraría tanto la inteligencia. Es decir, se valora lo escaso. Se valora el oro porque hay poco. Como los billetes de cien mil. Valoramos a los guapos porque la mayoría son feos. Valoramos a los listos porque la mayoría son tontos. Luego, si la mayoría son tontos, he aquí la pregunta: ¿elegirán para presidente a un listo o a un tonto como ellos? Mi punto de vista es que nos es más fácil identificarnos con aquello que se nos parece y que, por naturaleza, desconfiamos de aquellos que, sin ser más viejos que nosotros, son más inteligentes.

Una sociedad de valores democráticos es así, se desprecia cualquier tipo de aristocracia natural, se buscan líderes no más capaces, sino sobre los que nos sea más fácil proyectarnos. Así pues, los tontos eligen un tonto. Si no se lo creen, miren EEUU. Sesenta millones de Homeros Simpson eligiendo a Donald Trump. Por tanto, en política no se elige a los más capaces (pobre Sartori, si él supiera), sino que se elige a los más tontos. Al menos a aquellos lo suficientemente tontos para que el ciudadano medio (tonto) se identifique con ellos.

El triunfo reside en alcanzar un difícil equilibrio entre ser tonto, pero no tanto como para que hasta los tontos te consideren tonto. Lo cual no siempre es tan sencillo como pudiera parecer.

La política no ejercería, en definitiva, de mecanismo de selección de las élites intelectuales de una sociedad, sino de justo lo contrario. Se cumpliría la profecía de Cipolla: el número superior de idiotas ha de llevar necesariamente, tarde o temprano, a la destrucción del mundo. En conclusión, no se preocupe si siente que su presidente es un tonto de manual. No es porque usted sea aún peor. Es porque es muy natural. Hay que ser tonto para ser presidente.