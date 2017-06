Columnas de opinión

Insultar al presidente: deporte nacional

No hay duda de que el Presidente de la República tiene y sabe cómo defenderse. Ni más faltaba que pretenda ejercer su defensa oficiosa, es más no se trata de ser partidario de su gobierno, de nuestro proceso de paz o de los resultados de su gestión.

La discusión la planteo desde los derechos de opinión y educación que tenemos los colombianos.

Hoy asistimos al escenario en que desde los más encumbrados líderes hasta cualquier “lagaña de mico”, se abrogan el derecho de injuriar y calumniar al mandatario a viva voz, en las redes sociales y hasta en el exterior, haciendo gala de sus más ruines y bajas pasiones, ante la mirada complaciente de toda la nación.

Yo sí no estoy de acuerdo con ese proceder, me repugna especialmente en mi calidad de padre de familia y docente. ¿Qué aprende un niño cuando observa que su padre, los líderes políticos y todo aquel que le representa autoridad, no solo despotrica, sino que con palabras soeces lanza improperios a la máxima autoridad del Estado?

Después nos preguntamos el porqué de la violencia social de la cual también cretinamente nos resistimos a salir. Parece que no nos diéramos cuenta de que, con ello no estamos educando a las futuras generaciones en: valores, tolerancia, democracia y lejos estamos fallando en equiparlos de herramientas, para la construcción de un pensamiento crítico, investigativo y propositivo. Estamos creando bobos, delincuentes en potencia, reaccionarios agresivos y personas sin ley, que todo les resbala, quienes no tendrán respeto por nada ni nadie.

Es que una cosa es opinar, disentir, discrepar y contradecir, y otra muy distinta, la vulgaridad, la mentira, la mofa y sobre todo la falta de respeto para el adulto, el superior, la autoridad y por supuesto, con quien es diferente de nosotros.

Estamos construyendo una sociedad que gira en torno del egocentrismo, en la brutalidad, falta de cultura y de conocimiento.

Es importante reconocer el derecho a disentir por el Nobel de Paz, la desmovilización de más de 6.000 guerrilleros, la entrega de más de 3.000 armas verificadas por la comunidad internacional, y que, desde la firma de la paz, no se produjeron muertos por el conflicto.

Inclusive, que no se esté de acuerdo con la JEP y del proceso irreversible de paz, con las políticas públicas y la deuda social, sin ser propositivo. Pero de allí, a alentar el insulto del presidente como si fuera deporte nacional es realmente inadmisible.