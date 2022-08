12:00 AM Opinión

La nueva banca rural

Cuando las cosas no están saliendo bien, hay que ser creativos y cambiar de estrategia. Los productores o las empresas del agro, son como un organismo vivo, donde el flujo de dinero generado por su actividad, forma un sistema sanguíneo, en el cual, la financiación, como el corazón, debe actuar perfectamente si se quiere un correcto funcionamiento de la misma. Lo esencial del préstamo es su carácter de permanencia y no su duración. Una reflexión final. No hay cosa más peligrosa que ponerle a un carro nuevo, un mal chofer. Lo acaba enseguida.