¡Paren al Junior!

Hay que bajarle a la tensión que produce un Junior de Barranquilla que no gana y entender, cada uno, el rol que desempeñamos. El técnico para entrenar, los jugadores para jugar, el público para apoyar y los periodistas para informar. Es que estamos llegando a extremos como nunca antes.

Nuestra posición ha sido la misma desde un tiempo largo para acá. No son sólo los técnicos los responsables de la buena marcha del equipo. Los jugadores tienen la misma responsabilidad o más.

En los últimos cuatro años hemos padecido de lo mismo. Los jugadores acusan bajo rendimiento y el técnico es el que se va por falta de resultados. Y llega otro y pasa lo mismo.

Creo que ha llegado la hora de identificar lo que pasa. No podemos estar observando a jugadores que llegan precedidos de buen rendimiento, aquí no pasa nada con ellos, se van y vuelven a estar en óptimo rendimiento.

Recientemente hemos visto a Cetré goleando, a Ortiz siendo figura de partidos, a León titular en el Medellín, a Velasco rindiendo en el América, a Arias, Giraldo, Vásquez, Ruiz y Uribe campeones con Millonarios y a Deossa rindiendo con Nacional. Y podemos seguir con la lista.

Tampoco podemos seguir con la cambiadera de técnicos, Amaranto, Reyes, Cruz Real, ‘Bolillo’. En otros equipos hacen buena labor y hasta salen campeones. Al Junior vienen y, montar el equipo y ponerlo a funcionar, es toda una odisea.

Los señores Char invierten dinero a montones para traer jugadores y técnicos y es como un pozo sin fin o como tirar los billetes a una hoguera.

Me he acordado de la frase “paren al mundo que quiero bajarme”. Debiéramos parar al Junior, no para bajarnos, sino para estudiar y detectar lo que realmente pasa cada temporada cuando, en vez de hablar de fútbol y triunfos, hablamos de todo, menos de eso…