Junior y una cita con su destino

Del partidazo Junior 3, Medellín 2, primero de la final de la Liga, me quedo con los 15 primeros minutos del juego. Fueron 900 segundos trepidantes. Como el primer golazo de Bacca y el de Enamorado pasando el balón por entre las piernas de Varela.

Me quedo también con el pelotazo de Enamorado a Déiber, a los 32 minutos, que pudo haber anotado un tercer gol que, en ese momento, hubiera definido el ritmo del partido a uno menos peleado. Me quedo con el gran equipo que es el Medellín. Aunque no pudo igualar el marcador, apuró al Junior con el 2-1 y el 3-2. Me quedo con la lucha del Junior cuando el DT Reyes tuvo que hacer cinco modificaciones.

Evidentemente el nivel se bajó y Junior terminó peleando un partido que jugó muy bien antes de los cambios. Reyes supo capotear cada momento a favor y en contra y al final su equipo ganó y terminó completo.

Las salidas de Bacca y Enamorado fueron por protección al estar amonestados y el juego tornándose ríspido.

Las de Cariaco y Didier por temas físicos evidentes. La de Castrillón por Wálmer por tema de estatura por el bombardeo aéreo que intentaba Medellín. Lástima que ese cambio no pudo evitar el doble cabezazo Varela-Moreno que terminó en el 3-2 a dos minutos del final.

Me quedo con las modificaciones del Dim, Moreno, Plata y Chaverra, que le dieron un segundo aire y puso en aprietos al Junior en varios momentos, a pesar de haber perdido a Cetré y a Pons por golpes.

Me quedo con Olivera, a quien vimos de mejor semblante superando momentos que, a veces, son inevitables en el fútbol y en la vida.

Junior pudo haber ganado por mayor margen. Pero ganó, y en el juego de vuelta el Medellín estará en desventaja. Tendrá la tarea de ganar. Al equipo barranquillero le basta con empatar.

Se viene el juego final. Es una cita de Junior con la décima estrella.