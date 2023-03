Junior y las alegrías | Columna de Hugo Illera Jiménez

Alguien me preguntaba que, cuál era la gracia de ser hincha de un equipo. Creo que es el identificarse con una camiseta, con un escudo, buscando satisfacciones y alegrías alrededor de esa insignia.

Palabras más, palabras menos, de lo que se trata es de buscar compensaciones a través de las alegrías que le puede dar su equipo al ganar partidos y campeonatos. Alegrías por ganar cosas.

Me pregunto cuánto hace que el Junior de Barranquilla, a pesar de sus altas inversiones económicas y la contratación de jugadores reconocidos por su rendimiento en otros equipos, no da una alegría de esas en las que terminamos borrachos de buen fútbol.

Junior no es campeón de Liga desde el 2019-1, no gana una Copa desde el 2017, no gana una Superliga desde el 2020, en 1980 Junior estuvo 18 partidos invicto, entre 1975 y 1977 Junior puso la actual e imbatible marca de 48 partidos consecutivos sin perder, en 1968 ganó 30 partidos de 54 jugados, en fin.

Mucho tiempo viajé para transmitir los juegos del Junior y lo hacíamos con la seguridad que el equipo no perdería. Es una sensación única cuando sigues a un equipo grande, sólido y de buenos resultados permanentes sea en casa o por fuera de ella.

Ahora que hacer un gol es toda una odisea, me puse a mirar las goleadas históricas del Junior. Por ejemplo un 8x1 al Bucaramanga, 7x0 al Quindío, 6x0 al Cúcuta y al Chicó, entre otras. Iván Valenciano hizo, alguna vez, 36 goles en el año.

Por encima de estos datos numéricos, hay temas mentales y sicológicos, como el orgullo, el respeto a la institución y a la hinchada. Y ese algo de “cuando las fuerzas merman, queda el corazón”. De eso pregúntenle al capitán Sebastián Viera que ha ganado 7 títulos con el equipo barranquillero.

Viene el único partido decisivo con el Tolima para seguir en Copa Sudamericana. Que buen momento para revivir las alegrías con el Junior de Barranquilla. Esas alegrías que pareciera se las hubiera llevado el viento…