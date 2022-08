Junior, jóvenes y “ancianos”

El mundo ha cambiado dramáticamente. Uno de esos cambios tiene que ver la experiencia del ser humano. Antes, había que ir a la universidad, cuatro o cinco años. Ahora con sólo “graduarse” de uno de los miles de cursos que se encuentran en Internet, auto titularse experto u orientador en algo y volverse conferencista de cómo duplicar sus ingresos o enseñar cómo volverse millonario, de la noche a la mañana utilizando la red, es suficiente.

Nada de lo que se diga o se haga hoy día podrá reemplazar a la experiencia. En África, aún subsiste la figura de los viejos sabios de la tribu. Ellos son los más importantes dentro del núcleo humano puesto que son conocedores y poseedores del conocimiento adquirido a través de la experiencia.

En el fútbol, los jóvenes tienen la vitalidad, pero no la experiencia de los veteranos que, a partir de los 30 años, comenzamos a graduar de ancianos. Sin embargo, ambos son importantes si se les sabe mezclar bien.

En el caso del Real Madrid, por ejemplo, consiguió ganar todos los torneos que jugó en la temporada pasada con un veterano como Benzema de 34 años y un joven como Vinicius de 22.

En el PSG se juntaron para ganar la liga francesa, Messi de 35, Neymar de 30, Di María de 34 con un joven como Mbappé que en diciembre cumplió 23.

En Junior tenemos casos de veteranos que rinden a la par de los jóvenes. Viera 39 años, Carmelo 38, Bacca 36 y Uribe 34 tienen el encargo de no permitir goles y de hacer anotaciones. Un arquero valioso y tres delanteros con gol que ya han anotado entre ellos 4 goles y han puesto 3 pases gol. Quiere decir que, de los 11 goles anotados por el equipo barranquillero, ellos han participado en 7.

En la primera Liga del año, el campeón goleador fue Dayro Moreno de 36 años, seguido por Luis Carlos Ruiz de 35.

En este momento, en la segunda liga de este 2022, Ayron del Valle, de 33 años, es primero en goles anotados y a continuación aparecen Jefferson Duque de 35, Marco Pérez de 31 y el ya referenciado Dayro Moreno. El único joven en la lista, entreverado con los veteranos, es Ricardo Márquez de 24 años.

Un jugador veterano que se cuide y piense primero en su profesión antes que en la diversión puede rendir sin mayores problemas. El mismo Dayro, que es la excepción a la regla, recordaba hace poco en Win Sports que no fue a Europa justo por el desorden en su cuido personal que supo corregir cuando ya no tenía edad para ir al viejo continente. El tema no pasa por la edad, como dijo alguna vez Lucho Grau, se trata de buenos y discretos jugadores

Y vamos los “ancianos” que viejo es el sol y todavía alumbra, como dice Juan Piña…