A ganar y a rezar

Y Junior de Barranquilla volvió a tropezar con la misma piedra. Perdió dos de los últimos tres partidos con equipos coleros. Coleros de verdad, de vigésimo lugar. Primero el Cali y ahora Caldas.

El propósito era reunir 31 puntos para clasificar sin estar mirando a los vecinos. Ahora, lo más que puede hacer son 30 enfrentando a Pereira de local y a Huila de visitante, dos equipos eliminados.

En la Liga se clasifi­ca al G8 ganando grandes batallas como cuando Junior venció a Nacional y Millonarios y también ganando a equipos de mala campaña como Caldas y Cali. Hasta ahora, Millonarios, Águilas y Nacional están clasi­ficados.

Luego está el grupo de equipos en pos de clasificar: América, Chicó, Alianza, Pasto, Junior, Medellín y Envigado. Siete equipos para cinco cupos. Junior, con 24 puntos, tiene la posibilidad de sumar seis y totalizar 30. Su rival directo es Medellín que podría llegar a sumar 31.

Envigado apenas haría 29. Cuando estás en las que está Junior, saliendo de una crisis de resultados, hasta meterse en el G8, no puedes espabilar porque el que espabila, pierde. La declaración de ‘Bolillo’ Gómez fue contundente, “frente a Caldas, Junior jugó a no clasi­ficar”.

Siempre me he preguntado si los jugadores saben exactamente en qué están. Los puntos que tienen y los que deben reunir. Si están dentro de la realidad o no y lo que tienen que sumar para clasi­ficar.

Esta vez pareció que no, pues frente al Cali jugaron un partido en que merecieron más y ante el Caldas, jugaron el peor partido del semestre. Ahora no queda más que sumar seis puntos y rezar al santo preferido…