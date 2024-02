El llanto no es por los árbitros, es por el Junior

Cuando comenzó la Liga, escribí sobre todas las sospechas que se ciernen sobre el Junior de Barranquilla. Pasa cuando al equipo barranquillero le va bien, cuando gana estrellas o cuando anuncia las grandes contrataciones, campeonato tras campeonato.

Y más que sospechas, realmente son “intentos de sospecha”. Acusan, lanzan diatribas, pero pruebas ninguna. Es que, el que las hace se las imagina.

Si a Junior le pitan un penal, no era. Si se lo pitan a su rival, sí era. Si el VAR le concede un gol, no fue. Si es a su rival, gol claro.

El caso del equipo rojiblanco es del carajo. Se le invierten millones en hacer buenos equipos. Después le dicen que Junior mete mano en las decisiones arbitrales.

En mi apreciación, el tema vs. Pereira fue así: Bocanegra levantó el centro al área, Bacca intentó cabecear y no tocó el balón, Bacca y el arquero Ichazo estaban separados cerca de cinco metros de distancia, Bacca no estaba delante de él, estaba a un costado, Bacca no dificultó su accionar porque el arquero pereirano rechazó el balón, siempre tuvo la visual del esférico. Después del rechazo, ya era otra jugada con el balón en juego que Titi Rodríguez metió en su arco.

Decisiones arbitrales y del VAR hay en todos los partidos del mundo. En el caso que nos ocupa averigüé con oficiales que allí estuvieron: el línea Javier Motta dijo fuera de lugar, en el VAR Keiner Jiménez y Javier Patiño señalaron que había distancia entre Bacca y el arquero Ichazo. El árbitro Andrés Rojas coincidió con la apreciación del VAR.

No hay en el país otro equipo que produzca urticaria, prurito, dolores de cabeza, de estómago, diferente al Junior. Es que no son los árbitros, es Junior el que los atormenta…