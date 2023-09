Junior y el sentido común

La lógica y sus connotaciones ha sido utilizada para estudiar el actuar del ser humano en su razonamiento y actitudes. De igual manera se usa para identificar el hacer del ser humano en su pensamiento y actuaciones de manera sencilla. Hay quienes la identifican con el sentido común del que se dice que es el menos común de los sentidos.

Utilizo esta disquisición para señalar que casi nunca el sentido común de los técnicos de fútbol es igual al sentido común del resto de los mortales.

Los entrenadores están escalones arriba del conocimiento de su plantel por convivir con él y por tener información privilegiada sobre la salud, condición física y estado sicológico de cada uno de sus jugadores más las mediciones fisiológicas que les hacen sobre la posibilidad de lesionarse al estar borde de su estado físico.

Está bien. Ellos están para tomar decisiones, confeccionar alineaciones y jugarse el puesto en cada partido. Pero, si tomaste decisiones y te fue mal, regresa a lo que estuviste haciendo y te salió bien.

Vuelve al esquema exitoso y cambia posición por posición, con los mejores que tengas, para llenar las ausencias. Me explico, si se te lesionó un volante externo, reemplázalo por un volante externo, si no está un delantero reemplázalo por otro delantero.

Es que por lo menos, en mi lógica, no taparía un hueco abriendo dos o tres más. No tiene sentido. La ausencia de un par de jugadores no te puede llevar a organizar un desorden bien desordenado que hace que pierdas 8 de 9 puntos.

Los tres últimos partidos del Junior han sido fatales, los cambios no dieron buenos resultados, los jugadores que entraron fueron un desastre, y ahora está bajo amenaza de otra eliminación.

Ojalá que, por única vez, un entrenador escuche y pueda volver a lo que lo hizo ganador. Y ojalá los jugadores respondan, porque hay algunos que ni fu, ni fa…