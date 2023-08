Los jugadores del Junior

Sin duda, Junior jugó mejor ante el Bucaramanga. Pero no se ganó, me dijeron. Y es cierto. Recuerdo a José Varacka cuando decía que si no puedes ganar, empata. Este Junior del lunes no le apostó al empate. Era ganar o ganar. Por poco lo logra con el cabezazo de Didier que el arquero Aguirre convirtió en milagro. También Marcelín pudo haber dejado al Junior sin ese empate con la pelota que estrelló en la base del palo izquierdo en el suspiro final.

El fútbol es responsabilidad de los técnicos al entrenar y montar el equipo que va a mostrar en el juego. Después, de la raya para allá, la responsabilidad es de los jugadores.

Responsabilidad para entrenar de manera óptima, jugar bien, desempeñar cada posición con categoría, correr, poner ganas y mostrar talante de jugador que gana millones.

Eso se vio durante el juego ante Bucaramanga. Otro Junior, como dijeron algunos, y entonces vimos la mejor versión del equipo en los cuatro partidos que ha jugado.

En medio del buen partido se vieron cosas que son del fuero personal de cada uno de los jugadores. ‘Cariaco’ cedió tres pases de gol a Bacca y uno a Vladimir que no pudieron concretar.

El gol del Bucaramanga fue un desencuentro entre Mele y Olivera. Error de parte y parte y lo que, con tanto esfuerzo se logró anotando un gol con generación de juego, pase gol de Vladimir y gol de Hómer, se malogró en un infortunio.

Por qué se vio mejor Junior, se preguntarán algunos. Por el trabajo de Fuentes, por la dupla Homer-Didier, por la tripleta de generación de fútbol Vladimir-Cariaco y Rojas, por la entrada de Peña en el segundo tiempo debido a la lesión de Ceballos. Y por encima de todo ello, por la actitud y las ganas.

El lunes se vio a un Junior con ganas, con orgullo, con corazón y con “mística ovalada”. Todo lo que hizo falta en los partidos anteriores.

Si ‘Bolillo’ se va o si a ‘Bolillo’ lo echan, seguiremos en la mismas. Cambiar técnicos no ha sido la solución en Junior, llámese Amaranto, Reyes dos veces, Cruz Real y ‘Bolillo’.

El tema es el nivel de rendimiento de los jugadores como se pudo reconfirmar ante Bucaramanga…