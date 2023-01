12:00 AM Opinión

Pelé y México 70

Yo comencé a tener plena conciencia de lo que significaban los mundiales de fútbol con el Mundial de México 70. A mí me gustaba mucho el fútbol, así como el béisbol y el boxeo, y todos esos deportes los practiqué callejeramente, pero ese mundial me mostró en toda su dimensión lo que era el fútbol como deporte orbital de masas. A eso, claro está, contribuyó la irrupción de la televisión a color que ponía a disposición del público las incidencias del campeonato, aunque en todas las casas no había un televisor en esa época.