La aplanadora de Argos

El exvicepresidente de la república y exgobernador del Atlántico Gustavo Bell Lemus me decía, hace poco, que siempre que se asoma a la ventana de su apartamento, en el sector de Buenavista, siente una gran indignación cuando contempla el curso inexorable de la destrucción de la zona verde, que también él ha fustigado con firmeza, donde Argos, con poderosas empresas constructoras, ha puesto en marcha un ambicioso plan de urbanización que ha sido presentado con el argumento de resolver el déficit habitacional de Barranquilla y el área metropolitana.

Argos ha creado los conocidos problemas de Alameda del Río. Y se ven venir los de Ciudad Mallorquín.

Como si todo esto no fuera suficiente, ahora Argos se alía con otras empresas (Arquitectura & Concreto y Prodesa) para el proyecto Portal del Norte en inmediaciones de la Ventana al Mundo. Se trata de 8 torres con apartamentos VIS de 47 y 50 metros cuadrados.

Del proyecto nunca notificaron a la empresa Tecnoglass, no obstante ser un vecino colindante. Incluso Tecnoglass hizo la gestión de compra del área que será intervenida para construir un polideportivo, pero Argos, que especula a placer con el valor del metro cuadrado en estas tierras, prefirió llenarlas de edificios que tendrán el efecto de producir los temidos impactos ambientales y de movilidad.

Christian Daes, CEO de Tecnoglass, en una conversación con el alcalde Alejandro Char, la gerente de ciudad Ana María Aljure, la curadora urbana dos Lilia Margarita Amaya y un representante de Argos, trató de persuadirles acerca de la inconveniencia del proyecto. Pero nada. Reconfirma que Argos, para sus propósitos de arrasamiento del patrimonio ambiental, ha puesto de su lado todos los factores del poder institucional. Ni siquiera un líder industrial con la influencia de Daes ha podido frenarlos.

El ministerio de Vivienda, que otorga los subsidios VIS y al cual un grupo de organizaciones de la sociedad civil le hemos solicitado una Mesa de Diálogo sobre la arbitrariedad de Argos, no ha tenido una actuación clara. Peor el ministerio de Ambiente que no ha respondido los llamados que se le han hecho. ¿Cómo así que el Gobierno que dice defendernos de los estragos del cambio climático no dice nada, mientras Argos tala sin compasión la amplia zona boscosa de Barranquilla y Puerto Colombia para realizar un multimillonario negocio inmobiliario que está pasando por encima de todo el mundo?

Inaceptable, asimismo, que la Alcaldía distrital, la CRA y la Curaduría a cargo estén permitiendo que la aplanadora de Argos imponga un urbanismo irracional que está devastando nuestra riqueza ambiental.