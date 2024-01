12:00 AM Opinión

El tsunami de la inseguridad

El tema de las cárceles es, asimismo, fundamental. Tenemos un descomunal hacinamiento y la detención domiciliaria no está sujeta a efectivos mecanismos de monitoreo del Inpec. Incomprensiblemente, el gobierno de Gustavo Petro no le jala a la construcción de nuevas cárceles para responder al hecho contundente de que padecemos un régimen penitenciario que no garantiza condiciones dignas a los reclusos y estimula la reproducción del delito.