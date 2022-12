El homicidio en los tiempos de Pumarejo

Barranquilla se convirtió en la ciudad de Colombia con la más elevada tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a causa del impresionante ascenso de este delito en 2020, 2021 y 2022.

Lo afirmo con base en un estudio de 74 páginas de la Fundación Protransparencia elaborado con datos de la Fiscalía General de la Nación que muestran el comportamiento local del homicidio de 2019 a septiembre de 2022.

En 2019, el último año del exalcalde Alejandro Char, en la ciudad ocurrieron 216 homicidios. La tendencia tuvo un cambio radical en 2020 y 2021 con 748 y 943 homicidios respectivamente. Hasta septiembre de 2022 íbamos en 533. Al cierre de año sabremos si subimos o bajamos respecto a 2021. En promedio, el 65% de los homicidios han sido por la vía sicarial.

Para que tengamos una idea más exacta del asunto detengámonos en estos datos: la tasa de homicidios de Barranquilla por cada 100.000 habitantes saltó de 17,37 en 2019 a 72,70 en 2021. En 2020 fue 58,70. Y hasta septiembre de 2022 iba en 40,61.

Al compararnos con Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Soledad, el estudio de Protransparencia revela que Barranquilla superó a Cali en 2021 en la tasa de homicidios. Hasta septiembre de 2022, Barranquilla de nuevo le iba ganando a Cali con 40,61 la primera y 32,31 la segunda. La capital del Valle del

Cauca fue la ciudad líder en homicidios en 2020 con 76,48.

Que en 2021 la tasa de homicidios de Barranquilla por cada 100.000 habitantes haya sido 72,70 y la de Cali 54 ilustra nuestra gravedad.

A la luz de estas cifras, la gestión en seguridad del alcalde Jaime Pumarejo no logra una calificación aprobatoria. Parte de esta nota reprobatoria hay que atribuírsela a la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana a cargo del joven administrador de empresas Nelson Patrón. Es evidente que la seguridad no ha sido una preocupación central de la administración distrital, y los recursos de la mencionada Oficina no han sido orientados hacia lo pertinente.

En la subida del homicidio hay dos factores que se juntan: las sangrientas disputas entre los grupos criminales dedicados a las economías ilegales y las debilidades del aparato policial y de investigación de la Fiscalía.

El estudio de Protransparencia indica que el delito de homicidio en Barranquilla, entre 2019 y septiembre de 2022, se distribuye en estas etapas procesales: 86,56% indagación, 3,44% investigación, 7,79% juicio y 2,21% en ejecución de penas.

El hecho de que el 86,56% del homicidio no haya pasado de la indagación revela de manera clara que tenemos una monumental fragilidad en inteligencia e investigación. Significa que la Fiscalía y la Policía Judicial no están siendo capaces de reunir pruebas sólidas para formular la imputación y mucho menos una acusación para llevar a juicio a los perpetradores. La Alcaldía pareciera no haber visto esto para orientar mejor sus apoyos institucionales.

