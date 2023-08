El caos de la expansión urbana

Hace unos días se anunció que la alcaldía de Barranquilla lidera la solución vial que se requiere en la Circunvalar para poner orden en el caos vehicular que ha generado la urbanización Alameda del Río.

La pregunta obvia es: ¿por qué este problema no fue identificado y resuelto, al tiempo que se edificaban los bloques de apartamentos donde hoy habitan miles de familias? ¿Por qué tuvieron que esperar que esa urbanización se poblara y llenara de carros para plantearse la salida al aprieto de movilidad surgido?

Aquí evidentemente la responsabilidad recae de manera grave en la alcaldía porque en esa zona, que corresponde a suelo de expansión urbana, tuvo que hacerse un Plan Parcial, que es como un Plan de Ordenamiento Territorial en menor escala para el área intervenida. Y ese plan tenía que haber previsto todas las necesidades que había que atender puntualmente, entre ellas las de parqueaderos y vías, por cuya cuenta se han producido los dolores de cabeza de Alameda del Río.

La alcaldía es la autoridad pública llamada a velar por la planeación y el orden urbano, y si no cumple esa misión es inevitable hacerla responsable del caos derivado de la expansión urbana. Pero al alcalde Jaime Pumarejo no le hemos escuchado una reflexión autocrítica por esto.

Hacer un Plan Parcial a conveniencia de unos privados, afectando a la ciudad, es algo que no puede pasarse por alto. Es inaceptable. Le escribí a la secretaria de Planeación Distrital, Diana Mantilla, para que me hablara sobre esto y no recibí ninguna respuesta para esta columna. Así funciona la transparencia en esta ciudad de insuficiente rendición de cuentas.

Preocupa que Alameda del Río va a seguir creciendo en edificios de apartamentos y habrá que ver si en la segunda etapa subsanarán los temas de parqueaderos y vías. Lo mismo de Alameda del Río veo venir para el caso de Ciudad Mallorquín en lo concerniente a parqueaderos y vías, aunque hace unos meses, en un diálogo con dos altas ejecutivas de Argos, me aseguraron que no ocurrirá lo mismo. Amanecerá y veremos.

Habrá que esperar el momento en que sean ocupados los miles de apartamentos en construcción y empiecen a circular miles de carros para saberlo. En este proyecto, la responsabilidad es de la alcaldía de Puerto Colombia.

Es inadmisible que estas nuevas urbanizaciones traigan aparejadas grandes complicaciones de movilidad y que se hayan impuesto, con la satisfacción de las alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, con fuertes quebrantos a lo ambiental. En lo personal, me declaro impotente frente a esto. Con una columna de prensa no creo que se pueda hacer mucho.