Con el lanzamiento de la campaña de Diego Baquero, el alcalde de la gente, el pasado domingo 20 de agosto, quedaron demostradas varios axiomas que no necesitan demostración. Primero que la caminata fue arrolladora, apoteósica, con el pueblo que lo apoya de manera contundente porque la plata no es todo, es el corazón. Segundo que la ola amarilla se hizo sentir en toda Villanueva, la vibra amarilla estaba en todas las esquinas. Tercero que Diego el limpio como lo intratan desde la otra campaña no es ningún limpio, sino que es dueño de una riqueza de buen corazón, de nobleza, de gallardía y de cualquier sindicación de inmoralidad o de mancha alguna de corrupción.

Es un limpio, pero hijo de Dios, lleno de buenos valores, de buena crianza y de rectitud en todos sus procederes heredados de sus padres, de sus abuelos y de sus tíos. Todas estas cualidades lo hacen un ser humano valioso, que para algunos eso no representa valor claramente, porque no está representado en signos pesos, y es que todo lo grande y maravilloso no se mide con dinero.

El limpio como despectivamente lo tratan desde la otra campaña política, como si ser pobre fuera una afrenta, como si no tener plata fuera un pecado, como si tener plata mal habida fuera una virtud. Queda uno estupefacto cuando personas que eran de nuestros afectos expresan " Ese es un limpio, que va a ganar un limpio..." o de otro dirigente político que yo pensaba que poseía mas sensatez "oye quita ese pendón, ese tipo es un limpio" y muchos de los seguidores en un acto de osmosis inversa que expresan lo mismo y le hacen coro a los dueños de la otra campaña que va a ganar un limpio, como si estos seguidores tuvieran plata y no tienen donde caer muertos y cantan plata que no es de ellos.

El pueblo pueblo les dio una gran lección a estos soberbios de querer tener el poder a costa de lo que fuera, como lo expresa el líder de la otra campaña, y es ahí cuando se cumple a la perfección el aforismo popular, que el que gasta para llega, gobierna para robar.

El 90% de la población villanuevera es pobre, es decir, somos limpios en lo material, pero ricos como seres humanos y como buenos villanueveros. Pregunto, si la mayoría de los que andan en la otra campaña hacen parte de este sector, por que pregonan a los cuatro vientos que Diego es un limpio y aplican para sí mismos el aforismo de la pobreza, porque ricos no son, ni por herencia, y en su mayoría son gente buena que se deja utilizar por la efervescencia de la política y de direcciones malsanas que no conducen a nada.

El domingo 20 de agosto en la tarima Escolástico Romero quedó demostrada la humildad de Diego, cuando el cura párroco Iván Peláez le dio la bendición y él se arrodilló ante Dios y ante el pueblo como signo de su humildad y temor a Dios, de igual forma como buen profesional de la Ingeniera Industrial en disertación ante el pueblo, mostró y demostró profesionalismo y coherencia con lo expresado de manera clara y concisa de lo que propone como próximo alcalde de los villanueveros, quedando claro en la retina de miles de villanueveros que es el alcalde de la gente.