Fue una noche memorable para Villanueva y para Valledupar el homenaje a dos grandes villanueveros: Ramón Dávila Martinez e Israel Romero Ospino, cada uno merecedor en su arte. Homenaje realizado por la Fundación Música Sin Fronteras que dirige el reconocido empresario vallenato y conocedor de los mejores de nuestra música vallenata, Ricardo Gutierrez Gutierrez. Homenaje que tuvo como escenario al Club Valledupar, que estuvo full por personas que llegaron de todos los rincones de Colombia y del exterior a expresar su apoyo y su admiración a "Monche" Dávila y al "Pollo Isra".

Reconocimiento más que justo al gestor cultural y gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila Martinez, al igual que a Israel Romero, "El Pollo Isra" creador del Binomio de Oro. Villanueveros que le han dado grandes logros a la cultura vallenata. En tan memorable noche se hicieron presentes en la tarima del Club Valledupar reconocidos artistas y compositores como: La Banda de Lorencito Torres de Villanueva que ya como preambulo habia hecho gala en la residencia del empresario Alfonso, "El Chijo" Orozco, quién le brindò un almuerzo a "Monche Dávila y a varios empresarios que llegaron de Barranquilla a acompañar al gerente de Gases del Caribe y un grupo de selectos villanueveros que estuvieron bien atendidos por "Chijo" Orozco y su esposa Adalgiza Ovalle; Fernando Dangond Castro, Gustavo Gutierrez Cabello, quien tambien estuvo en el almuerzo; Roberto Calderón Cujia, Rafael Manjarrez Mendoza, Morre Romero, quien hizo un show inolvidable con su tío Israel Romero, los Kankuis, Norberto Romero Ospino, como en sus mejores épocas, Beto Murgas, Pangue Maestre y Silvio Brito, Chiche Martínez, Fernando Meneses, Julian Rojas como siempre dando lo mejor de sí en sus interpretaciones.Todos hicieron de la alegría de los presentes, éxitos grabados por el Binomio de Oro, a lo largo de más de 40 años de historia musical.

Con la conducción de uno de los mejores compositores e investigadores de nuestra música vallenata como lo es el tambien villanuevero y primo de " Monche" Julio Oñate Martinez puso en contexto todo lo referente a este inolvidable homenaje.

Ramón Dávila, expresó emocionado "Me siento comprometido a seguir apoyando a toda la comunidad cesarence y vallenata que es mi tierra. Toda la vida me ha gustado esta cultura porque nací en Villanueva y nunca podré olvidarme de estas tierras por arraigo y por gestor cultural", expresó " Monche" Dávila, quien estuvo acompañado por su esposa Martha Marcela Márquez, así como tambien por reconocidos empresarios barranquilleros y vallenatos, villanueveros connotados y cientos de personas que admiran y reconocen el liderazgo de " Monche" Dávila como gerente de Gases del Caribe por 38 años al frente de tan importante empresa, donde ha demostrado eficiciencia,eficacia y capacidad de servicio a toda prueba.

Israel Romero Ospino, muy emocionado y feliz expresó: "Si muy importante para mi que me hagan un reconocimiento en Valledupar, donde hay gente muy importante en la cultura y acompañado de los grandes compositores es un sueño dorado para mi. Nunca me había gustado que me hicieran homenajes, pero es de gran alegría" , lo expresó " El Pollo Isra", quien vino acompañado de su hijo Israel David con quien realizó un espectaculo musical y en el coro con quien fuera su primer cajero Fred Quintero, una de las mejores primeras voces del vallenato; además de miembros de su dinastía y de los grandes compositores así como de muchos villanueveros.

La Cámara de Comercio de Valledupar le entregó el reconocimiento a Ramón Dávila por su aporte a la cultura, quien feliz recibió la condecoración lleno de emoción y de alegría.

En dicho homenaje no podía faltar La Fundación Cuna de Acordeones, quien le entregó las distinciones a los homenajeados en cabeza de su presudente ejecutivo Raul Hernández Fernández, quien subió a la tarima acompañado del jefe financiero, el exgobernador Luis Felipe Ovalle Isaza y del coordinador general Leonardo Daza Amaya

Codiscos le entregó a Israel Romero en representación del Binomio de Oro, Disco de Diamante, como reconocimiento a su trayectoria musical.

Ricardo Gutiérrez, presidente de la Fundación Música Sin Fronteras lo expresó emocionado "Este homenaje es un justo reconocimiento a la trayectoria musical de Israel Romero, creador de la agrupación El Binomio de Oro con el cual ha recorrido el mundo,d ejando en alto el nombre del folclor vallenato y tambien expresar que Ramón Dávila recibe el reconocimiento por su destacado trabajo en esta empresa, que ha llevado beneficios a muchos hogares de Colombia".

Fue una noche memorable a dos grandes villanueveros. Felicitaciones a la Fundación Música Sin Fronteras y a su presidente Ricardo Gutiérrez Gutiérrez por tan merecido reconocimiento a " Monche" Dávila y " El pollo Isra" . Valledupar se llenó de estrellas para ovacionarlos con alegría.