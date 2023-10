Ataques políticos y los daños a la moral

La politica es cosa seria.Más cuando por la efervecencia y la pasión se vuelve intensa y es cuando los seguidores de las campañas se intensifican por su candidato a medida que se acerca el día de elecciones.

El domigo 17 de septiembre fue un día histórico para la campaña del candidato de la U Diego Baquero Altamar en Villanueva.Una caravana impresionante de más de 200 vehiculos y unos 100 motos, todos repletos de gente, dandole su apoyo incondicional al candidato de la gente y próximo alcalde de los villanueveros. Después de recorrer las diferentes calles de la tierra Cuna de Acordenes, sus simpatizantes le pidieron al candidato de llegar a la plaza principal es decir la plaza Simón Bolivar pero se encontraron con que los seguidores de la otra campaña la tenian cerrada con unas vallas, cuando la plaza es un sitio público y fue entonces cuando José Jaime Vega y otros seguidores procedieron a quitar las vallas y los de la otra campaña se molestaron y muchos de sus seguidores se enfrentaron verbalmente a la campaña del candidato de la gente, ya que el comando de la otra campaña lo tienen instalado en la plaza principal y ese día habían tenido un evento.Discusiones normales que se dan al calor de la política.

Después se inició una guerra sucia en contra del exgobernador José Jaime Vega, porque disque le había pegado a una simpatizante de la otra campaña.Y fue cuando se ha venido el ataque inisual de los medios de comunicación departamental y nacional para despretigiar la moral del líder villanuevero. En lo que se califica un ataque politico y daño a la moral pública y privada contra José Jaime Vega.Como lo ha expresado él en la radio, que no le pegó e incluso que ni conoce a la joven que lo denuncia por haberla golpeado.José Jaime Vega en 20 años de vida pública jamás ha sido señalado de haber ofendido a alguien y menos de maltratos fisicos y como lo afirma tajantamente a la mujer no se toca ni con el pétalo de una flor. A las mujeres siempre las ha respetado, admirado y las ha querido con el alma y el corazón.Una campaña de despretigio a nivel país sólo la realiza una persona con poder en el gobierno nacional. No hay de otra.

Lo ocurrido con José Jaime Vega pareciera una estretegia política de marketing para despretegiarlo no sólo a él sino a la campaña de Diego Baquero porque es la única razón que encontramos en este suceso de tipo político. José Jaime Vega Vence, goza del prestigio y de la credibiliad en todo el departamento. Un caballero en todo el sentido de la palabra. Por todos estos ataques ha recibido el apoyo y la solidaridad de miles de villanueveros y guajiros en general.

Consultado al abogado penalista villanueveto Romario Camargo Pizarro del incidente, opina "Si tomamos en cuenta la versión de que le pegó un puño en el seno y que andaba borracho, José Jaime la priva y fácilmente puede causarle una lesión con muchos riesgo en el seno y además, hubiera vídeos por montón sobre el hecho. Saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, sí aún así le hubiera pegado, créanme que más de uno sale en defensa de la muchacha y más con los ánimos caldeados como estaban. Fácilmente a José Jaime le habrían caído en gavilla. Por lo tanto, son más las hipótesis plausibles de que el hecho no existió y más cuando presuntamente se dio en un sitio concurrido no solo por quienes apoyan a Diego sino por quienes apoyan a Cielo."

José Jaime Vega en los dos últimos meses ha venido siendo víctima de un ataque sistematico: primero, a través de la radio,que no lo dejaran entrar a las viviendas de Villanueva, segundo, que cuando fue gobernador no hizo nada por Villanueva, que lo colocaban en la cuerda floja, cuando sí le ha servido a su pueblo en 20 años de servicio. Luego con denuncia en la revista Semana, de hechos que no han sido notificados, tercero lo quieren convertir en maltratador de mujeres y cuarto recibió una amenaza en su celular que ya está en la Fiscalia como una denuncia ,donde le dicen que si va a Villanueva lo pueden atentar contra él y contra su familia.

Finalmente en Villanueva todos nos conocemos. En la campaña de Diego Baquero jamás se ha buscado camorra con la otra campaña. Es una campaña de conciliación, de amor y de temor a Dios.Vamos a reconciliarnos todos y continuemos como lo hemos venido haciendo, con respeto y sin ofensas, muy a pesar que de la otra campaña a través de las redes sociales nos tiran piedras todos los dias.