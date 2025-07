Sin duda alguna las elecciones presidenciales en cualquier estado del planeta generan mucha conmoción y controversia por la expectativa de la transición de poder que acarrean y nuestro país no es la excepción. Todos creen tener la razón en que son la mejor opción para dirigir Colombia, un país lleno de mucha diversidad étnica y cultural, ya no es como antes donde solo se veían contiendas entre liberales y conservadores, hoy son los de derecha, los de izquierda o los de centro y al final cada grupo lo que busca el mantener el codiciado trono del poder y establecerse en la silla que da el trono, la casa de Nariño.

En estos meses el país se ha vuelto un campo de batalla, librando una guerra por el poder, así como la afamada serie producida por la cadena de HBO Game of Thrones, inspirada en las novelas Canción de hielo y fuego donde se relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio. Para aquellos que tuvimos la oportunidad de verla entenderán que lo que esa serie relata en la época medieval no es nada distinto a lo que está sucediendo desde hace varios meses en pleno siglo XXI en nuestro país, una guerra por ostentar el trono del poder que da ser el presidente de la República de Colombia sin importar las consecuencias económicas, sociales, morales y el bien común.

Los rumores, las traiciones, las mentiras, los miedos, la incertidumbre, las pasiones, la violencia, la hechicería y las fiestas forman parte de la trama, todas estas emociones y situaciones se entretejen alrededor de muchos de los personajes que se sienten merecedores de reclamar el Trono de Hierro, donde solo se sienta el Rey. Así están los candidatos en sus campañas por la presidencia, tienen envuelto al pueblo colombiano en todas estas emociones generando un estado excitación por lo que ha de venir, memes cargados de burlas, irrespeto, fake news circulando en la red que tratan de confundir a los votantes, manipulación de imágenes de convocatorias públicas para intimidar al oponentes, videos cínicos donde se ponen en evidencias las artimañas de las campañas para tratar de desprestigiar al contendor, no imagino todo lo que hay detrás del telón de las campañas políticas, me pregunto ¿En política el fin si justifica los medios?

Hoy los candidatos presidenciales y gobernantes electos controlan la mente del pueblo de manera automatizada por Twitter, Facebook, Tick Tock y WhatsAPP, creando escenarios de pánico, difunden ideas de que se cancelaran las elecciones el 29 de mayo porque la derecha está acorralada y necesita tiempo, que quedaremos peor que Venezuela, que los corruptos no pueden seguir gobernando y la izquierda es lo que necesita Colombia para acabar la corrupción y vivir sabroso, que hay candidatos que tienen pactos con demonios y que el tema de católico e imágenes de Cristo no estará en instituciones gubernamentales ni colegios, denuncias de intentos de homicidios y otros tantos incitan al pueblo cuando los suspenden de sus cargos por participación política, todo esto es un bombardeo muy al estilo de nuestros tiempos, pero que al igual hacen mucho daño a la sociedad. La diferencia es que no hay campos con sangre, solamente la medio tejido social más roto en medio de tanta polarización por ideas políticas.

Lo que se viene para Colombia este domingo posiblemente quede definido, en caso de no ser así pues lo sabremos en la segunda vuelta, ¿será que Gustavo Petro es la solución o es puro populismo y luego de estar en su trono, el poder lo posea y los miedos de algunos sean ciertos y todo lo especulado se materialice? o ¿Federico Gutiérrez realmente represente la innovación de manejar un país de manera distinta sin mermelada y corrupción? o ¿será que Rodolfo Hernández logre el empujón que le falta para llegar a una posible segunda vuelta y realmente represente ese punto medio y no esté jugando a restarle a Fico? Esto está por verse y esperemos que el que se suba al trono sea por designio de Dios, que es el único que quita y pone reyes.