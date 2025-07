La Guajira, pluriétnica y multicultural | Columna de Hernán Baquero Bracho

Aunque hoy el mundo vive pendiente de La Guajira, pero del exterminio del pueblo Wayúu, de las rutas de la droga, del contrabando y de lo violento que somos o parecemos, pero no de su subdesarrollo y de sus necesidades. Nos juzgan como perros y nos tratan como burros incluidos varios loquitos que aúllan como lobos para tomar su presa, pero no para sentar posiciones de lo que somos y no de lo que parecemos.