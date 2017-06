Columnas de opinión

¿Henríquez o el 2x0?

Las preguntas del millón revolotean alrededor de la final del fútbol profesional colombiano. Qué pesará más en Nacional en el partido de vuelta ante el Cali. Si el marcador adverso 2x0 o la ausencia de Alexis Henríquez y qué tanto extrañará el Cali a los suspendidos Benedetti y Orejuela. El central samario no solo es poseedor de una marca severa sino con la capacidad de manejar al rival e influenciar en decisiones arbitrales. Henríquez pesa en la tribuna para que la hinchada en casa no se duerma y para irritar a los hinchas de visita. Henríquez habla con el árbitro todo el tiempo. Le monta la radiola 90 minutos más la reposición. Hay otros que les dan lora a los árbitros pero, Henríquez tiene un Magister en la actividad. Benedetti es el gran generador de fútbol con gol y Orejuela es eficiencia en defensa, marca, salida y media distancia.

Otra de las preguntas, o tal vez la más escuchada, es sí Nacional remonta o no el 2x0 en contra. Todo lo que podría ocurrir podrá ocurrir. No sé si sea una de las leyes de Murphy. Lo cierto es que puede ocurrir que el juego termine 0x0, que gané Cali, que gane Nacional, que vayan a lanzamientos desde el punto penal para desempatar. Claro que hay variables para analizar.

Cali tiene un mejor presente. Juega ofensivo y lo hace bien. Tiene gol. Cuando ataca es demoledor. Los goles de Duque, la generación de juego de Benedetti, la barredora Pérez y Balanta, la fortaleza de Mera y la eficiencia en el arco de Mina o Vargas son los pilotes que soportan este equipo cadencioso que es Cali. Eliminó a su rival de patio América, a Medellín y ahora tiene contra la pared a Nacional.

El DT Héctor Cárdenas hizo cinco modificaciones en la alineación con respecto a la última utilizada por Mario Yepes y a la última montada por él en el primer partido. Mina por Vargas, Rosero por Quintero, Balanta por Aguilar, Benedetti por Roa y Amaya por Lloreda. Con ellas le encontró la vuelta a su equipo.

Nacional puede remontar así haya perdido 2x0. Lo que pasa es que hoy no es el súper favorito que siempre fue durante el torneo. Es que le costó Dios y ayuda eliminar a Jaguares que los puso a sudar, a Millonarios lo eliminó en el último minuto y acaba de perder con Cali. No cabe duda que la nómina del año pasado, que ganó la Copa Libertadores, era mucho más fuerte que la presente. Esa era una súper nómina pues incluía no solo a Armani y a Macnelly sino a Davinson, Mejía, Guerra, Berrío, Marlos y Borja. Que cabalgó todo el torneo es cierto. Pero la salida del presidente De la Cuesta, y todo lo que se ha dicho de hechos ocurridos internamente, impactó el rendimiento del equipo.

Que Henríquez les hará falta es cierto. Como también le pesará al Cali las ausencias de Benedetti y Orejuela por suspensión. Que Nacional puede remontar es cierto. Que Cali podrá ganar la su décima Liga, también. Y todo ello por la sencilla razón que los partidos hay que jugarlos solo que, cuando comience la finalísima, Cali estará ganado 2x0…