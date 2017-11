Hechos materiales, hechos simbólicos

Columnas de opinión

Barranquilla salió del sueño de ser una especie de parroquia donde todo el mundo conocía a todo el mundo. De seguro que nunca fue realmente así, pero era la feliz sensación que creíamos como cuando leímos aquella columna de Plinio Apuleyo Mendoza que se titulaba: ‘Volver a Barranquilla’.

Tampoco estábamos muy conscientes de todo lo que implicaba este romance del escritor Mendoza con la ciudad. Tantos años después, el desengaño nos lleva a pensar que la última novela de Marvel Moreno, su obra póstuma, nunca saldrá publicada, pues sus herederas así lo quieren.

Y nos preguntamos, ¿por qué no podemos leerla? La novela Tiempo de las amazonas es un hecho muy material y es muy simbólico que no se publique. ¿Qué nos dice este hecho? ¿Y eso de que Barranquilla no pueda leer a una de sus escritoras más importantes?

Volviendo a Barranquilla, jugando desde mi esquina, muchos hechos pueden decirnos más allá de su inmediata materialidad, si los miramos como si sucedieran en una película, donde nada va sin motivo, donde ninguna de las imágenes montadas para nuestra visualización está allí al azar.

Y mi esquina está en mi barrio, un barrio entre otros barrios en el norte de la ciudad, en una calle muy próxima a donde vive el alcalde, nuestra máxima autoridad.

Cerca de donde vive el mandatario, tan solo en una semana, han ocurrido dos hechos muy lamentables. A unas pocas cuadras, atracaron a un joven realizador audiovisual y le asesinaron en hechos confusos.

Cualquier cosa puede pasar cuando los nervios de los también jóvenes atracadores, drogados para poder cometer los hechos, los llevan a reaccionar de manera tan violenta.

Por azar, muere Angello cuando no le tocaba, cuando no lo merecía, pero su muerte no es tan casual y no es la única. Es una muerte muy material que señala el desdoblamiento esquizofrénico de una ciudad que se cree “el mejor vividero del mundo”.

Justo en frente de la casa del alcalde es atracada otra casa. Esta acción violenta parece como cualquier otra. Pero no lo es, señala otra cosa. Si solamente pensamos en el sitio donde sucede el atraco, el hecho en sí es como uno de esos pasacalles que le encanta poner a la Secretaría de Movilidad cada vez que cambian el sin sentido de nuestras vías.

La acción violenta se me ocurre como un letrero absurdo que lleva la imagen que se nos pega en la retina: “nosotros, los delincuentes, somos los que mandamos en la ciudad”. Es como si le restregaran al alcalde, en su cara, que por mucha represión que haya, esto no se podrá terminar. Porque la ciudad es de todos, pero no florece para todos y no es capital de vida, por mucho que nos vendan el cuento.

Para terminar, les dejo con dos hechos de este norte por donde resido, para que los piensen por su propia cuenta porque no tengo más espacio:

¿Qué dice el abandono del Teatro Amira de la Rosa de todos nosotros?

¿Qué hace el Parque Rosado circundado de vallas metálicas antiestéticas desde hace casi un año y por qué no podemos usarlo?

¿Tendrán ustedes ahora, su propia lista de preguntas similares?