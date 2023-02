¿Y la Batalla de Flores?

Mientras se define, se firma y se hace público el contenido definitivo de la reforma a la salud, no hay mejor pretexto que los cuatro días de la carnavalada para intentar engañarse por unos días sin pensar en lo que pueda suceder con las decisiones que se tomen. Las cuales me afectan directamente por mi profesión de médico psiquiatra.

Nunca me quejo ni señalo a nadie, eso no sirve para nada, recurro a mi pensamiento crítico para ubicarme en la realidad de mi profesión en este país y expresar mis ideas al respecto. Tengo dos cosas bien claras. La primera es que el médico colombiano es un excelente profesional formado en las universidades locales, y preparado para ser buen médico en cualquier país, como lo demuestran los cientos que se han especializado por fuera y regresan con honores. La segunda es que nos ataron las manos y nos anularon el cerebro para ubicarnos en un sistema de salud en el que somos empleados a los que se les coarta la libertad de pensamiento y acción porque debemos someternos a las reglas del sistema vigente.

¿Cómo se olvida uno por un rato del nivel indigno al que hemos llegado los médicos en este país al ser explotados de la manera en que lo hacen las personas que administran la salud en Colombia? Pues, convulsionando con un mapalé en el cumbiódromo o, como en mi caso, sacudiéndome en la sala de la casa porque la paranoia sigue igual. Además, no me pude estrenar la pinta el día de La Guacherna porque llegué tarde de trabajar y me dio pingarria cambiarme. Mi sastre quedó preocupado porque no le envié las fotos, así que, me comprometió a que lo hiciera el sábado de carnaval, para ver si pasaba la prueba como modelo de prendas de carnaval para adultos mayores, con el fin de darme chamba por si acaso se pone jodida la vaina con lo de la salud.

Los padres gastan millones en la educación de su hijo para ser médico. El hijo gasta incontables horas preparándose. Sume el dinero de la especialización, regresa a su patria o su ciudad de origen a ejercer y se encuentra con estas condiciones y con un agravante –es desagradable decirlo-, sueldos de hambre que no compensan el esfuerzo. Me preocupa lo que pueda ganar un médico general en un par de años, si los de ahora corren de hospitales a clínicas para sobrevivir.

Le tiraré cacumen en medio de un guaguancó que sonaré el sábado de carnaval para exorcizar las malas energías de los que hacen las leyes y despertar el Miércoles de Ceniza con una noticia bien bacana porque hicieron las adecuaciones para favorecer a pacientes y médicos, la razón de ser de la medicina. Ya tengo las congas afinadas en la sala.

