Teresita y Blanca

Asistí al Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar con el fin de recordar las manos de Teresa Gómez sobre los teclados, y me encontré con un tremendo concierto a cuatro manos con las de Blanca Uribe, en una noche de música del más alto nivel. La sorpresa fue enorme porque no tenía la más mínima idea de la vida pianística de la señora Uribe, nadie nunca me habló de ella a pesar de ser hija de un barranquillero, Gabriel Uribe, músico. Es probable que se deba a que andaba muy ocupada como solista de las orquestas sinfónicas de Berlín, Praga, Viena, Washington, Holanda, Londres, Filadelfia, México, o las principales orquestas de Colombia, y no le quedaba tiempo para venir por estos lares, aunque conserva cierta barranquilleridad.

Con Teresita es diferente. La conocí cuando estudiaba medicina en Popayán y ella era profesora de piano en el conservatorio, en una ciudad pequeña para esa época en la que todos nos conocíamos, ya que coincidimos en las cafeterías de la universidad y de la ciudad para revisar conocimientos de las respectivas carreras o intentar alinear los planetas o, en el mejor de los casos, asistir a un recital de piano de Teresita en los escenarios de la ciudad y luego conversar con ella como si no importara que es niña precoz desde los 4 años sentada frente a las teclas, con estudios superiores de piano en la Universidad Nacional, concertista y maestra de piano de la Universidad de Antioquia, docente de piano, concertista y en conjuntos camerísticos, dúos instrumentales y vocales con los que ha hecho una gran difusión de la música colombiana en Europa; integrante del Conjunto Colombiano de Música Contemporánea, del Trío Frank Preuss y del Quinteto de Bogotá, pianista de la Ópera de Medellín y de la Ópera de Colombia. Esos encuentros con ella a esos niveles eran posibles porque Teresita es la perfecta definición de humilde: aquel que no hace ostentación de sus virtudes.

Este pretexto inteligente de Unisimón para exaltar a estas dos maestras del piano con la Orden Académica Simón Bolívar, encabezado por el vicerrector Ignacio Consuegra Bolívar, se convirtió en un inolvidable conversatorio y recital a dos y cuatro manos, acompañadas del tenor barranquillero Eduardo Escolar, para regalarnos una noche de reconocimiento y exaltación a la música colombiana, de la cual han sido sus más grandes difusoras a nivel universal.

No me recordó cuando subí al escenario después del concierto para tomarme la foto con ella, era de esperarse, son recuerdos del siglo pasado, pero no importa, conserva la magia en las manos que hoy levitan sobre las teclas.

haroldomartinez@hotmail.com