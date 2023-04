Teatro Santa Marta

Seguramente me voy a estremecer de la emoción al volver después de tanto tiempo a ese teatro que llenó mi juventud de cultura cinematográfica ante todo, pocas obras de teatro y, en las gradas de la entrada, la cultura del “paquito” (comics). Tenía un encanto especial la función de matinée de los fines de semana que empezaba a las dos de la tarde y a la cual asistíamos todos los amigos y amigas del colegio y el vecindario.

Acabo de ver la noticia proveniente de la alcaldía de santa Marta en la que se informa que habrá una programación desde el mes de abril hasta julio con la presentación de 12 obras nacionales y 5 locales. Necesito conseguir esa programación para ver cómo acomodo mi estrecho horario para ver siquiera una obra sentado en esos sillones en los que disfruté tanto.

La última obra de teatro que puedo recordar es “Los fusiles de la señora Carrar” con Fanny Mikey, para esa época, mediados de los setenta, yo estaba en la universidad y en las vacaciones me ponía al día con la programación y, por supuesto, le dedicaba buen rato a sentarme en las gradas de la entrada a actualizarme en la cultura de las tiras cómicas.

Eso era un encanto especial porque había un señor que montaba unas vitrinas con lo último de la cultura del oeste norteamericano llena de “cow boys” de la talla de Hopalong Cassidy, Gene Autry, Red Ryder y, ante todo, el comic mexicano desde Chanoc y Tsekub Baloyan hasta los tomos de El Santo, el enmascarado de plata. Esto era muy especial porque el señor de los paquitos no vendía los tomos de El Santo sino que los alquilaba, negocio más rentable, y nos ponía a hacer largas filas para esperar que el que estaba leyendo la última edición terminara para pagar los centavos que cobraba y sentarnos a actualizarnos. El que no estaba al día en la última batalla del famoso luchador mexicano no participaba en las discusiones sobre el tema, que se entrelazaban con las películas de “Los tigres del ring” que veíamos en la pantalla del teatro.

Saber que nuestro querido teatro Santa Marta está vigente y tiene una programación de unos cuatro meses que incluye obras de teatro, cine club con entrada libre, conmemoración del día de la danza con coreógrafos y bailarines franceses, conmemoración del día del niño con una obra para esa edad, es una tentación enorme para organizar mi trabajo en esta ciudad y darme la rodadita por la Carrera Quinta entre calles Santo Domingo y Grande de La Samaria, que se engalana con la belleza de este teatro y que me tiene reservadas un montón de memorias que sacudirán mi cerebro cuando llegue a su taquilla a comprar el tiquete.

haroldomartinez@hotmail.com