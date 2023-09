Somos perros

Después de la sonrisa inicial que me causó la particular escena, el entrenamiento me hizo mirar de otra manera. Un adulto de origen oriental aparecía en un video diciendo que se sentía plenamente realizado porque la comunidad lo había reconocido como perro, se colocaba la cabeza perruna, se volvía cuadrúpedo y salía escoltado por alguien que lo llevaba de una cadena. ¿Qué tipo de trastorno tiene alguien que se deshumaniza para animalizarse?, fue la pregunta.

Hoy, me llega información y vídeo de un grupo numeroso de jóvenes en el metro de Berlín exigiendo, en medio de ladridos y aullidos, su derecho a ser reconocidos como perros. Esto no da risas ni es ridículo, es asunto de extrema complejidad y que amerita una mirada rigurosa.

Todos pasamos en nuestra juventud por la búsqueda de una identidad, es biológico y cultural, debemos saber quiénes somos para dar un sentido a nuestras vidas. Ni para qué mencionar las incontables identidades que nos hemos inventado a través de la historia, algunas exitosas, otras no tanto, para sobrevivir con criterios propios en la jungla de la sociedad.

Pero esto de la “Identidad Transespecie” rompe con todo y obliga a la reflexión. ¿Es esto una nueva moda o una confrontación al establecimiento? Si la respuesta es afirmativa, me parece perfecto. Si la respuesta es que sienten tal nivel de rechazo a la especie humana a la que no desean pertenecer y prefieren una vida perruna, entonces hay que sentarse a escuchar las razones de ese cambio de especie.

Más allá de todos los derechos humanos y de las minorías, el respeto a la identidad del otro, el actuar políticamente correcto en la inclusión, o, mientras no haga daño, existe una delgada línea que conecta todo y es el trastorno mental. Nada de lo descrito es tan inocente o tan “normal”. No es lo mismo que un joven se coloque un piercing en la nariz para protestar contra sus padres, el Estado, o la vida, que desaparecer como persona con nombre y apellido, para renunciar a esa existencia y convertirse en cualquier animal.

Basta con sentarse a conversar con ellos desde la perspectiva de la psiquiatría y la psicología para encontrar un sinnúmero de emociones perturbadas por un infinito de razones, todas traumáticas, que causan marcas indelebles en el Yo que pueden deformar el desarrollo de la personalidad, la cual se consolida en el proceso de la adolescencia, es el resultado de lo que hemos vivenciado.

¿Quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿para dónde voy?, son las tres preguntas fundamentales que debemos resolver de manera adecuada en esa etapa de la vida para dar a nuestra existencia un sentido saludable.

