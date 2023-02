Samba de bendición

Es mejor ser alegre que ser triste, la alegría es la mejor cosa que existe, es como una luz en el corazón. Mas, para hacer un samba con belleza es preciso un bocado de tristeza, si no, no se hace un samba, no. Estoy como Vinicius de Moraes y Baden Powell, los compositores de esa samba, uno de mis preferidos, buscando un pretexto para expresar mi tristeza carnestoléndica al encontrarme frente al conflicto de asistir o no a La Guacherna.

Nací un martes de carnaval y, desde entonces, espero durante todo el año la próxima carnestolendas para preguntarme como todos los años ¿De qué me disfrazaré? ¿De marimonda, tiburoncito, indio pielrroja, maría palito, mujé pipona, de gusanito? Y aquí es donde se une mi folclor con la saudade brasilera para decidir que mejor compro un six pack de cervezas y un pote de maizena, me pongo mi mejor pinta y me siento frente al televisor a ver el desfile de carrozas y disfraces que me voy a perder en vivo por una razonable y consciente paranoia frente al clima de inseguridad que se vive en la ciudad.

Presento mis disculpas a los hacedores del Carnaval por no aportar mi entusiasmo este año como espectador del desfile de Guacherna, agitando y bailando al ritmo de cada comparsa que pasa; para eso espero todo el año, para divertirme de lo lindo y dejar regado en el piso el cansancio del trabajo y los rollos, así sea por un rato, es necesario, es terapéutico.

Vengo de una cultura carnavalera de hace muchos años en que íbamos al Festival de Orquestas en el Coliseo Cubierto y jamás había un problema, por la forma educada en que nos comportábamos en medio del goce, con unos niveles de decencia difíciles de comprender hoy día: ¡Le pedíamos permiso a la persona para echarle maizena en la cara! Era una sensación de absoluta libertad para el disfrute de una fiesta porque había respeto por el otro.

Hoy, te lanzan un chorro de espuma blanca en los ojos en medio de una burla grosera porque la intención no es divertirse sino molestar, y si la persona protesta es probable que se arme una pelea y hasta salgan armas. Infortunadamente, hoy día hay muchas personas portando armas de diversos tipos y calibres.

Esa sensación es la que me mantiene incómodo, saber que no puedo disfrutar de la libertad y el respeto con que gozaba antes el Carnaval y ahora siento temor porque hay un clima nacional de violencia incontrolable hasta ahora, y esta ciudad y su carnaval no escapan de tal condición, las estadísticas hablan por sí solas.

Porque el samba es tristeza que se balancea, y la tristeza siempre tiene una esperanza, una esperanza de un día no estar más triste, no.

