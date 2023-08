Salud mental del menor

Hasta de apocalíptico me han tratado mis amigos cuando platicamos de mis teorías acerca de la evolución y la realidad actual de los menores que están naciendo con cuerpos y cerebros diferentes y una interpretación particular del mundo que apenas estamos aprendiendo a reconocer y estudiar. Los padres adoptan una actitud diferente cuando les muestro que algunos comportamientos son formas de interpretar el mundo y actuar en él, no necesariamente signos o síntomas de enfermedad; en ese orden de ideas les recomiendo literatura específica para que conozcan mejor a su hijo y puedan interpretarlo y manejarlo mejor.

Estoy hablando del inmenso espectro que va desde la dislexia, pasando por el TDAH, la hipotonía muscular, el trastorno de integración sensorial, los trastornos cognitivos y niveles de inteligencia, los trastornos del comportamiento, hasta el autismo en todas sus variantes, a lo cual hay que agregar las combinaciones entre ellos.

Lo del cataclismo que me asignan aparece cuando les digo que me preocupa un sistema de salud que no ha podido realizar aquello para lo que supuestamente fue creado, como es el principio fundamental de la atención satisfactoria de los pacientes, mucho menos estará preparado para asumir un cambio generacional que se viene con un montón de retos nuevos para ese sistema. Porque implica un nuevo conocimiento, nuevas formas de estudiarlo y abordarlo, la creación de estrategias diferentes para un “paciente” que es diferente.

Como médico no puedo dejar de reparar sus cuerpos, su aparente fragilidad, la pose incómoda, la necesidad de moverse, gestos y movimientos estereotipados; como psiquiatra es imposible sustraerme de ese tipo de inteligencia que se sale de lo ordinario y hace que me pregunte qué puede hacer el sistema de salud con dos pacientes que tengo, 3 años y 2/12 uno, el otro 3 años y 4/12, ambos autistas, no hablan su lengua natal, pero el primero domina el alfabeto ruso y el otro el egipcio. ¿Por dónde empezamos?, ¿qué puede hacer por ellos la reforma a la salud?

El punto en el que me excomulgan es cuando les digo que dentro de muy pocos años -no lo vamos a ver nosotros, por supuesto-, habrá que inventar nuevos diagnósticos para los nuevos chicos y chicas que van a nacer, probablemente con una mayor uniformidad en sus cerebros, en sus comportamientos individuales y colectivos hasta adquirir su propio perfil conductual, así como nosotros nos inventamos el nuestro y creamos una “normalidad” en la cual vivimos, nos sentimos a gusto y tildamos de enfermo al que se sale de esa norma.

La salud mental del menor: el reto al sistema de salud.

