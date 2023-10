Polemología e Irenología

Cuando comprendí el sentido de esta disciplina científica me volvió a la cabeza la pregunta que le hizo Albert Einstein a Sigmund Freud en 1932 preocupado por lo que se venía: “¿Existe algún medio que permita al hombre librarse de la amenaza de la guerra?”. La historia registra desde un poco más tarde la sucesión de guerras con el paso del tiempo sin encontrar explicaciones hasta cuando Gaston Bouthoul, sociólogo francés, acuñó el término Polemología (polemos: conflicto) para referirse al estudio científico de las guerras como fenómeno susceptible de ser observado, analizado y encaminado a prevenir y resolver los conflictos que las pueden desencadenar.

El conflicto es una abstracción producto del enfrentamiento de dos posturas diferentes frente a un hecho, no implica guerra; a esta se llega cuando las posiciones se radicalizan y una versión pretende imponerse a la otra con sus razones válidas o no. La guerra es meta-conflicto, se pasa a las armas y a la acción bélica cuando no se vislumbra una solución a lo que enfrentó las dos posiciones.

Dos conclusiones contundentes de la polemología: todas las guerras pudieron evitarse, el conflicto no se resuelve sino que se transforma en otra cosa. Lo cual es desconcertante al preguntarse qué ha pasado durante todos estos años que hemos vivido en agitación permanente con guerras en cualquier parte del mundo y por variadas razones económicas, políticas, religiosas, territoriales. Desde cuando tengo uso de razón escucho de guerras pero no de soluciones, de recrudecimiento de los conflictos pero no de formas de resolverlos, inclusive las organizaciones mundiales que se han creado con el fin de unir a las naciones y establecer pactos de no agresión entre países, han sido rebasadas por muchas guerras que se continúan en el tiempo.

Es por eso que nacen estas dos disciplinas, la polemología, que es el estudio de los conflictos y las guerras y, posteriormente, la irenología o estudios de la paz o para la paz. Irenología viene de Eirene, que es la diosa griega de la paz.

Así que tenemos dos herramientas con las que se podrían analizar los conflictos locales y universales con la idea de transformarlos en algo que asegure la vida de las personas en condiciones dignas y permita que se desarrolle en un primer paso la paz negativa, que es aquella que se mantiene porque los ejércitos deponen las armas pero no hay educación para la misma, hasta llegar a la paz positiva que es la que asegura a los ciudadanos una paz duradera y en condiciones de salud física y mental.

Se necesita mucha educación para que polemología e irenología tengan sentido.

