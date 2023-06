12:00 AM Opinión

Pacho Mendoza

Este escrito no es más que un llanto reprimido, una sensación de impotencia de no poder hacer nada para ayudarlo en este trance, excepto esta forma de meditación y agradecimiento por tantos años de bacanería ininterrumpida, aún en la distancia, hasta cuando aparecieron complicaciones y la comunicación se volvió intermitente con su esposa, quien me informaba; hasta el día de ayer que me confirmó que está cerca de su final. Eso es muy doloroso.