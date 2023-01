Neurodivergentes

El paidopsiquiatra psicoanalista Andrés Valderrama Pedroza, hermano mío, acaba de enviarme una revisión del Comité MundoPsicólogos acerca de lo que quiere decir neurodivergente vs neurotípico, que se constituye en una confirmación acerca de mis teorías sobre de la aparición sobre la faz de la tierra de individuos con cerebros y cuerpos diferentes a los que les ponemos diagnósticos en un afán por entender sus conductas que se salen de lo típico.

Neurodivergente no es un término médico, condición o diagnóstico, se refiere a personas que tienen diferencias en la forma en que funciona su cerebro, no se trata de un cerebro enfermo. Lo cual nos lleva a que este cerebro merece otra mirada, pues, tiene fortalezas y debilidades. Igual que el cerebro neurotípico, pero la distinción radica en que las fortalezas y debilidades de éste no son afectadas por ninguna diferencia que cambie la forma en que funciona su cerebro en el mundo como lo conocemos.

Me estaba quedando corto en mi observación como paidopsiquiatra al tener centrado mi interés en condiciones que pueden mostrar lo divergente, Autismo, TDAH, Discalculia, Dislexia, Dispraxia, Déficit Cognitivo, Trastorno de Integración Sensorial; pero esta revisión me abre los ojos de psiquiatra de adulto hacia condiciones como Trastorno Bipolar, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Ansiedad Social, Síndrome de Tourette, que me prometí revisar.

Uno de los puntos fuertes de la revisión es plantear que se necesita una mirada y actitud inteligentes para encarar la realidad que nos plantean estos cerebros diferentes que ya conviven con nosotros. Ejemplo: me tocó, junto con un colega psicólogo, servir de defensores en una universidad de la ciudad de un estudiante que cometió una imprudencia en su condición de Síndrome de Asperger e iba a ser sancionado según los códigos del claustro, pero resultaba injusto si no se tenía en cuenta su condición. Estamos hablando de un estudiante que tiene los mejores promedios en notas pero se vuelve irritante en clase porque tiene muchas dudas después de investigar el tema acuciosamente, o porque saluda de manera que incomoda. Nuestra defensa consistió en explicar que así es como funciona su cerebro y no hay intención de perjudicar a otro sino un afán por saber y que las conductas impulsivas se deben a un trastorno de integración sensorial que acompaña al síndrome.

La enseñanza más importante que pretendimos dejar es que debemos acostumbrarnos a estos nuevos cerebros que están apareciendo y que necesitamos conocer en su funcionalidad para no frustrar a una persona que puede tener dificultades en la socialización o no sepa expresar de forma adecuada sus emociones, pero tiene unas habilidades matemáticas, lingüísticas o de la memoria, que superan al promedio de personas de su edad.

Este es el panorama que nos espera en este siglo y debemos educarnos al respecto porque se puede presentar en cualquier familia la presencia de un neurodivergente, en lugar de enfermatizarlo hay que ayudarle a que desarrolle al máximo sus habilidades, como cualquier niño neurotípico.

