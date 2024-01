Mister Mxyzptlk

Era un personaje del cómic de Supermán, del cual deberán acordarse mis coetáneos baby boomers, pues apareció en los paquitos de aquella época de los cincuenta y sesenta que devorábamos junto con las otras tiras cómicas, como parte de esa cultura que llenó nuestra niñez y adolescencia. Es una especie de diablillo travieso de la 5ª dimensión con unos poderes como la alteración y distorsión de la realidad a su antojo, manipulación de la materia, cambio de forma y tamaño, absorción y proyección de la energía, para disfrutar molestando al hombre de acero. La única forma de devolverlo a su dimensión es lograr que deletree o pronuncie su nombre al revés.

La razón de citar a un personaje de esta naturaleza resulta de una asociación de ideas cuando leí los nombres de las nuevas variantes del covid-19: la Ómicron XBB, identificada desde marzo de 2023 y que continúa circulando, y la nueva variante JN.1 que se encuentra circulando en Colombia desde la semana del 24 de diciembre pasado y que tiene como origen la variante Ómicron BA.2.86. Esta última es declarada de interés por la OMS por ser la responsable del pico de contagios que se presenta en el hemisferio norte por lo de la ola invernal.

Lo que me removió a ese nivel las memorias del hipocampo y me llevó a la asociación con el personaje engañoso es que los síntomas de esta variante XBB se presentan sin tos ni fiebre y con síntomas inespecíficos como dolor en las articulaciones, cabeza, cuello y parte superior de la espalda, neumonía y disminución del apetito. No se detecta en la región nasofaríngea con muchos falsos negativos con el hisopo nasal, y afecta directamente a los pulmones durante un período de tiempo relativamente corto. Un covid-19 muy engañoso y potencialmente letal.

Al 8 de enero de este año el Instituto Nacional de Salud de Colombia reporta un 65,4 % de ocupación de UCI pediátricas y con un 3,06 % correspondiente a sospecha o confirmación de covid-19; las de adultos presentan una ocupación de 67 % y con un 0,52 % entre confirmados y sospechosos. En 2023 se aplicaron 1.274.186 dosis contra covid-19, de las cuales el 35 % corresponde a vacunas a menores desde los 6 meses hasta los 17 años de edad y hay vacunas disponibles en todo el territorio nacional.

Supermán tuvo más problemas con este personaje que con la kryptonita, así como los tendremos los mortales si no tomamos los correctivos efectivos para detener su propagación y letalidad, los cuales todos conocemos y son mejores que intentar pronunciar al revés los nombres de estas variantes del covid-19. Tengo mis vacunas y refuerzo y no me quito el tapabocas.

haroldomartinez@hotmail.com