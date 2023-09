Más sobre el Autismo

Se ha hecho necesario ampliar los conceptos sobre el autismo por la gran confusión que existe, habida cuenta de las variaciones que presenta.

Todo empezó en 1943 cuando el psiquiatra norteamericano Leo Kanner describió a una serie de chicos que tenían en común un notorio aislamiento social y un deseo obsesivo por mantener la mismidad”, a los cuales llamó autistas. En 1944 en Europa un psiquiatra austríaco Hans Asperger y, al parecer, sin conocer el trabajo de Kanner, describió a otros chicos con un habla pedante y con conductas de cierto aislamiento social; pero su trabajo se reconoció en los 80 debido a la guerra y posguerra europea.

El doctor Kanner dijo en los 60 en la revista Time que la causa era una madres frías que apenas se descongelaron para procrear, las llamó a las madres “congeladoras”. Por fortuna, corrigió en los 70 este señalamiento.

En los 60 había de 1 a 5 autistas por 10.000 nacimientos vivos. Hoy son de 300 a 450 autistas por los mismos 10.000 nacidos vivos.

Desde entonces, han ido apareciendo otras variantes, cada una con su características pero con algunos síntomas autistas. El autismo atípico, aquel que no tiene el cuadro completo. Autismo Savant, los que tienen una habilidad que supera a todos de su medio social o escolar. La Hiperlexia es uno de ellos y se refiere a una afición extraordinaria por los números y las letras antes de la edad biológica en que un niño lo haría. El Trastorno Semántico Pragmático, aquellos que después de perder por un tiempo el lenguaje y cuando lo recuperan es muy sofisticado. El síndrome de Asperger, cuya característica principal es que no tienen grandes trastornos en el lenguaje. El trastorno del aprendizaje no verbal que se caracteriza por tener buena competencia verbal pero dificultades en las competencias visoespaciales, motoras y sociales. El síndrome de Rett que, además de síntomas autistas implica un deterioro neurológico importante que puede terminar en una silla de ruedas. El X frágil, que es de los que puede demostrarse una relación genética clara, los cuales tienen una facies característica y común a todos los casos. Por esta razón, se acuñó el Trastorno del Espectro Autista para cobijar todas las variantes.

Hasta el momento, no se ha podido demostrar una causa común para todas las variantes. Cada vez nacen con mejor nivel de funcionamiento, menos comprometidos, más inteligentes.

Hasta cuando no se demuestre una causa común a todos los casos, sea de tipo genética, infecciosa, viral u otras, sigo pensando que el Autismo no es una enfermedad sino un producto de la evolución y que debemos aprender a conocer.