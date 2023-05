La OMS, otra vez

Cada vez que Tedro Adhanom Ghebreyesus , director general de la Organización Mundial de la Salud se para frente a los micrófonos para hacer un anuncio sobre los riesgos actuales de la salud mundial, es preocupante porque nos alerta sobre situaciones iguales o peores de lo que ha sucedido hasta ahora con la “amenaza de otro patógeno emergente con potencial aún más mortal” y pide a la comunidad internacional que “se prepare ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias”. Según él, “cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa”. Se refiere a otra “variante emergente de la Covid-19 que causaría nuevas oleadas de enfermedades y muertes”.

Desde 2019 hasta 2023 el coronavirus provocó más de 600 millones de casos en el mundo y, según sus cálculos, entre 15 a 20 millones de muertes, algo que descompensó la estructura de las familias, sociedades y economías a nivel global. Por tal razón, “Pido a cada Estado que se implique de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra pandemias para que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia como la del Covid-19”.

En Colombia el primer caso diagnosticado se dio en Bogotá el 26 de febrero de 2020 en una mujer de 19 años procedente de Italia; el 6 de marzo del mismo año se declaró oficialmente la llegada del virus a nuestro país. El 9 de marzo de 2023, la cifra de casos en el territorio nacional es de 6.360.780 casos de contagios, de los cuales 6.184.346 recuperados y 142.639 fallecidos, quedan 1.220 activos y en tratamiento, según el Instituto Nacional de Salud de Colombia.

Mi gran preocupación es que mientras la OMS lanza estas advertencias y propone que la comunidad médica internacional se prepare para lo que se nos viene encima, en Colombia estamos discutiendo la reforma a la salud en medio de unas garroteras de los diferentes grupos e intereses políticos frente al gobierno para ver cómo quedan sus ingresos económicos en el mejor negocio que ha habido en nuestro país en los últimos años, la salud, debido a una Ley 100 que privatizó la medicina y la puso en manos de intereses políticos que en nada benefician a lo colectivo.

Confieso que no he leído nada sobre esta reforma a la salud, sólo titulares, y no pienso hacerlo hasta cuando no haya algo definitivo y firmado, porque no es extraño que por una sola palabra los médicos quedemos condenados frente a unas normas que ponen en nuestras manos unas vidas que dependen, no sólo del acto médico, sino de los recursos del Estado para su atención.

