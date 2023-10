La muerte cerquita

Me sentí como protagonista en la escena de una película en la que paso al azar por una escena del crimen en una cámara lenta que va aclarando el sentido de lo que sucede después de escuchar la frase incongruente del taxista en la primera toma: “parece una maratón”. Busco a los corredores y no veo ninguno, en el recorrido de la mirada veo un parque, unas vallas policiales, muchos espectadores con sus celulares en acción, pocos policías, un supermercado, y la frase correctora del chofer: “parece que mataron a alguien”. El conductor baja el vidrio y se escucha con claridad el comentario de uno de los camarógrafos de ocasión: “Iban a atracar a alguien y mataron al vigilante y a un señor que estaba en el supermercado”.

La primera reacción es la conciencia de reconocer que la escena sucede muy cerca de donde vivo, lo cual dispara mis amígdalas cerebrales, las que señalan el peligro, y se encienden todas las alarmas en el organismo, acaba de producirse una emoción y detrás de ella aparece enseguida la reflexión. O, más bien, la repetición que lleva a la paranoia, porque no estamos seguros en ningún vecindario de la ciudad, somos vulnerables al atraco en cualquier escenario, procura que el restaurante al que vas sea cerrado y con buena vigilancia, hasta en los parqueaderos subterráneos de los centros comerciales sucede.

La cosa está tan salida de control que ya los atracadores no se cubren el rostro, como consta en los videos de las cámaras de seguridad de los restaurantes, con la iluminación suficiente para identificar sus caras. Surge la primera pregunta acerca de qué hacen con ese material las autoridades de la ciudad, ¿será que revisan o no esos videos? La segunda es, ¿las autoridades tienen la capacidad para este tipo de reconocimiento facial? Me resisto a creer que estemos tan atrasados en criminalística que no seamos capaces de atrapar a estos sujetos con un método práctico universalmente reconocido y con muy buenos resultados.

Al poco tiempo de llegar a casa recibo en mi celular las fotos y videos de lo que sucedió con los dos cuerpos tirados en el piso en sendos charcos de sangre. No me sorprendió este envío, es increíble la velocidad a la que viajan las malas noticias en este país, así como nuestra indolencia para filmar los sucesos más trágicos en medio de un morbo que convierte a estos filmadores en cómplices pasivos de los sucesos.

¿Dónde se esconde uno de esta realidad en la que podemos ser víctimas accidentales de la violencia patológica que nos agobia como sociedad? La bala disparada no reconoce cuerpo, el que se atravesó puede ser el siguiente en la lista.

