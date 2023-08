La foto con Rubén

Todo empezó en 1978 en el Concierto de Independencia del 20 de julio que se inventó el Capitán Visbal en su caseta La Saporrita con la presencia de Rubén Blades y Willie Colón. El Capi nos hizo el honor de contactarnos para que fuéramos los anfitriones de este par de monstruos de la música. Éramos la fundación cultural Casita de Paja de Rebolo, un grupo de intelectuales con presencia en las emisoras en las que se hablaba de música salsa, que el dueño de la caseta escuchaba y por eso nos escogió.

Del aeropuerto para el hotel y ahí mismo, a quemarropa, les hicimos tremenda entrevista junto con los periodistas de la ciudad. En la noche, en el concierto, me tocó de portero en la oficina donde descansan los músicos y debí esforzarme para desmontar las razones que traía cada uno para que lo dejara entrar a hablar quién sabe qué cosa con Rubén o con Willie; hasta una bolsa con guayabas que traían unas chicas me tocó recibir para que se las entregara al panameño. David Pineda logró unas buenas fotos de toda esa experiencia, para la posteridad, pero se fue a Medellín a especializarse en neurología y se embolataron.

En 1980 vino con la Fania y no hubo chance para una foto que resolviera la falta de aquellas, aunque supe que preguntó por los miembros de la Casita de Paja, gran premio a nuestra labor de anfitriones.

En 1983 me fui a especializar en psiquiatría al Hospital Psiquiátrico Nacional de Panamá y, en una ocasión, coincidimos en el aeropuerto rumbo a Taboga, pero estaba con una mujer, probablemente Paula C, preferí respetar su privacidad. Pasé por Luna 21, el condominio donde viven los Blades en el Casco Viejo de la ciudad, y nada.

En 2012 vino a un concierto y Ernesto McCausland (q.e.p.d.) me llamó para que participara en una entrevista con él, pero yo estaba atendiendo un grupo de niños autistas y me tocó declinar la invitación.

En 2021 vino al carnaval, de lo cual no me enteré muy bien porque andábamos en tiempos de pandemia y con las medidas de seguridad por lo alto, la advertencia era no asistir a sitios concurridos.

Este sábado regresa a la ciudad en un súper concierto de salsa con otras agrupaciones, lo que representa para mí una nueva oportunidad de tomarme una foto con un autor a quien me gustaría proponer para Nobel de la misma estatura literaria de Bob Dylan, de ese tamaño considero su obra, y poder saludarlo como lo hacemos los pasieros bacanes en Panamá: “Hey, ¿qué pasó rareza?”

