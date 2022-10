Me toca hacer algo que nunca esperé que me sucediera por lo cuidadoso, y hasta paranoico, que soy con esto de las redes y medios de comunicación que se prestan para cualquier cosa. Hace alrededor de un mes recibí una nota de una colega en la que advertía que había sido vulnerada su privacidad en las redes, habían hackeado su teléfono y estaban enviando a sus contactos notas desesperadas en las que pedían dinero en su nombre como una colaboración urgente para no recuerdo qué.

No es la primera vez que recibo notas de amigos y amigas en este mismo sentido, advirtiendo lo que pasó con su número de celular y que estaban enviando tales notas extorsivas a sus contactos, es una constante en todos los que me han escrito con la advertencia. Uno que otro me ha contado que han ido más allá y le muestran de varias maneras que tienen control de la información que manejan en su celular o computador.

Siempre he sostenido mi condición de dinosaurio con esto de los medios de comunicación y, por tanto, el temor a incurrir en algún error que sirva para que quede expuesta mi vulnerabilidad a este tipo de situaciones. Si el destino de la humanidad dependiera de la elección de un botón entre dos, de los cuales uno salvaría a la Tierra y el otro la destruiría, estoy seguro que hundiría el del apocalipsis. Tal es mi ignorancia en esto de la tecnología contemporánea. Por eso siempre busco a una persona joven conocida que, con toda seguridad, sabrá resolver de manera adecuada la duda que pueda tener en un momento determinado.

A pesar de esa ignorancia he podido darme cuenta de cosas tan extrañas como estar haciendo algún documento o historia clínica de un paciente y, de repente, pierdo el control sobre el mouse que se mueve de forma caótica y, detrás de la página que estoy trabajando, pasan fragmentos de escritos que no puedo precisar por lo rápido que desaparecen. Imagino que aprovechan que tengo el computador conectado y extraen información.

Sería millonario si le prestara atención a los mensajes en los que me consignan euros y dólares con frecuencia y sólo tengo que abrir el correo. O pobre si atendiera al montón de cobros que me hacen de entidades con las que nunca he tenido relación. O la cantidad de invitaciones a cosas absurdas o propuestas de todo tipo. Lo que está resultando preocupante en toda esta basura es que conocen información de tipo bancario que es de un cierto nivel de privacidad que sólo puede conocer esa entidad, así como las llamadas diarias de unos teléfonos sospechosos que hacen pensar en un origen peligroso.

Ya me escribieron tres colegas a preguntarme si estoy pidiendo dinero para expresarme su solidaridad, que comprenden que los médicos quedamos jodidos con lo de la Ley 100, pero no imaginaron que uno de nosotros estuviera así. Los tranquilicé diciendo que, más bien, se cuidaran de cualquier cosa rara con mi nombre. Pero les transmití mi preocupación con respecto a la cédula electrónica obligatoria para el año entrante. En este país se puede prestar para cualquier cosa.

