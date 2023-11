12:00 AM Opinión

¿Existe el libre albedrío?

Por supuesto, no estoy de acuerdo con Sapolsky y no veo la situación como doctrina filosófica, sino desde la experiencia como psiquiatra y como persona y planteo que la conducta humana es reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externas al ser humano. Así es como he decidido mis asuntos en la vida.