El semillero floreció

En estas carnestolendas frustradas no hay nada más saludable que alimentar el espíritu –unión de todas las inteligencias- con un platillo musical exquisito que impresione los sentidos a tales niveles que uno se sienta afortunado de poder disfrutarlo. Lo cual me sucedió el pasado fin de semana al asistir a un par de eventos en conmemoración del fallecimiento de Istvan Deli, el gurú del tambor, de quien les he comentado.

Bacano morir como lo hizo él, convencido de haber cumplido con lo que le ordenaba su nombre Millero Congo –semillero del tambor-, al haber sembrado la semilla de su trabajo en terreno fértil y verla florecer hasta convertirse en un fruto espléndido, digno de ser rescatado con honores, dentro de lo que puede ser considerado una evolución de nuestro folclor.

Estoy hablando de un par de noches espléndidas en las que Leonor y Shangó Deli, esposa e hijo de Istvan, invitaron a unos músicos de la ciudad a mostrar su trabajo y rendirle homenaje con ese fruto de las enseñanzas de este húngaro que se apareció por nuestros lares para enriquecer la música. Y tengo el ejemplo a la mano. Convenció a unos gaiteros alumnos para que evolucionaran a la gaita para proyectarla al futuro, y hasta les propuso un nombre, Nueva Gaita. Y, heme aquí, como testigo de una demostración alucinante del renacer de este instrumento tan complejo y tan difícil de sonar, a los niveles en que estos gaiteros de la ciudad lo han elevado. Un salto sonoro desde lo rural a los sonidos de la ciudad y las vivencias de su sociedad. Hacía mucho tiempo que mi espíritu no se conmovía ante la sonoridad y creatividad de un músico como lo hicieron estos jóvenes talentosos. Bienvenida la nueva gaita.

La semilla continuará a través de Shangó como profesor de tambor, porque enseña igual que su padre con el método básico, meter al alumno en la película desde el comienzo, como hizo la primera noche. Nos puso a hacer la onomatopeya de los instrumentos de la cumbia por grupos de tal manera que, en un momento determinado, estábamos haciendo música, unos en el llamador, otros en las maracas, los del alegre y los de la tambora. ¡Hicimos una cumbia entre todos!

Leonor en su canto folclórico en español o en lengua africana, desde una cumbia o un mapalé hasta un canto yoruba para agradecer a los orishas, para ser el complemento perfecto del tambor, el canto que resulta connatural. Es la parte de la familia que queda con la responsabilidad de mantener la escuela, o como recordó Shangó la segunda noche para hacer referencia a los que nos acercábamos a su casa, CATÁ, club de amigos del tambor africano.

La esencia de la escuela del tambor se mantiene y se desarrolla en compañía de otros músicos afines a la percusión por la propia naturaleza de sus instrumentos, y afines a la familia Deli que nos brindó su amistad y conocimiento del tambor para permitirnos apreciar con mayor capacidad el disfrute de algo muy básico en nuestra genética Caribe, la sonoridad de nuestro folclor.

La segunda noche me permitieron sonar la clave en la campana para marcar un guaguancó.

haroldomartinez@hotmail.com