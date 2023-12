12:00 AM Opinión

El día del médico

La única celebración verdadera de los pacientes y los médicos depende de la reforma a la salud, por eso, este pasado 3 de diciembre, más que celebración hubo expectativa. No he leído una sola línea de lo que se ha escrito hasta ahora, porque mañana puede cambiar por completo uno de los contenidos y toca reescribir y releer. Así que, esperaré a que esté lista la versión definitiva y firmada por las autoridades respectivas, para ver en qué forma me afecta a mí y a los pacientes.