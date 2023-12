Diagnóstico lacrimal

Esta me la enseñaron en el entrenamiento como un precepto de la propia especialidad y fundamento del arte de la psicoterapia, el análisis del discurso, algo de lo cual se ha escrito bastante en muchísimas y diversas profesiones. Uno de mis maestros en el Hospital Psiquiátrico Nacional de Panamá, Arnoldo Read me inició en este arte por solicitud mía al verlo realizarlo con los pacientes y observar la mejoría después de las sesiones.

No puedes arreglarle la vida a alguien si no sabes escuchar la queja que está en su discurso, me dijo. Y me enseñó poniéndome a escuchar a los esquizofrénicos, luego a los bipolares y después a los neuróticos. No se imagina uno, hasta cuando lo experiencia, la coherencia que hay en la incoherencia y disociación ideoafectiva del esquizofrénico, en el sube y baja de la montaña rusa emocional de la bipolaridad, o la poesía en el sufrimiento del neurótico.

Eso me sirvió más adelante en una institución en la que se atendían pacientes de todas las edades y en la que yo trabajaba en un programa infanto juvenil. Ocasionalmente, me pedían atender algunas pacientes adultas jóvenes, no mayores de 20 años, con diagnósticos de trastorno psicótico o de esquizofrenia. Cuando revisaba los síntomas aparecían inconsistencias en lo que decía la historia y el discurso de la paciente.

La psicosis es una pérdida de contacto con la realidad, se alteran los pensamientos y la percepción, la persona tiene dificultad para reconocer lo que es real, y pueden aparecer alucinaciones, fenómenos sensoriales estructurados que la persona describe con toda claridad. La persona ve al unicornio, habla con él, siente su olor, lo toca, cabalga en él.

En el relato de todas estas jóvenes había un “como si” las cosas no se percibieran con tal nitidez, era la sensación de ver “como la sombra de una persona, como si alguien le hablara al oído, como si la hubieran tocado”. Eso no es alucinatorio, eso es vivencial.

Piensa mal y diagnosticarás bien. ¿No será que, estando más pequeña alguien te tocaba, te hacía cosas que te hacían sentir incómoda? Al describirle lo que podía ser una situación de esas iban apareciendo las lágrimas que confirmaban una cosa terrible que le había sucedido a la mayoría de estas chicas a quienes les hice la pregunta, habían sido abusadas sexualmente. Eso no es psicosis, es un trastorno de estrés postraumático, lo que queda en la mente de la persona después de un evento catastrófico como el abuso.

Desde entonces, hace parte de las preguntas de rigor que hago en la consulta de niñas y niños según su discurso. A esas edades prima la mirada de reojo a los padres.

haroldomartinez@hotmail.com